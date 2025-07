Nairo Quintana avisa que el ciclismo colombiano está en crisis y seguirá empeorando. (Photo By Dennis Agyeman/Europa Press via Getty Images)

Está por comenzar la segunda semana del Tour de Francia 2025. Los pedalistas colombianos no han tenido el mejor rendimiento y todo parece indicar que los objetivos pasarán por arañar alguna victoria de etapa, dejando de lado la general.

En medio de este flojo panorama habló Nairo Quintana, quien sentenció en El VBAR Caracol que el ciclismo nacional está en crisis y la situación continuará empeorando por cuenta de los manejos administrativos e institucionales del deporte.

“Siempre veníamos hablando de que seguramente habría una crisis, porque los pocos proyectos que salieron en nuestra generación se apagaron, como lo fueron Colombia es Pasión, el Team Colombia y otro pequeñito. Hoy ya no hay nada, queda un ciclismo casi amateur en Colombia y lamentablemente no hay personal calificado para dirigir a estos jóvenes y poderlos entrenar, guiar. Se está perdiendo la juventud, porque no hay dinero ni interés para hacer proyectos y con ello los jóvenes se están quedando estancados. Materia prima hay”, sentenció en un primer momento.

Y complementó con la razón por la que el panorama es desalentador: “Se necesita dinero y no es un secreto para nadie. Va a haber una crisis mucho más fuerte, donde lamentablemente habrá que salir de deportistas, no habrá muchos patrocinadores y así en todos los deportes va a estar pasando”.

Finalmente, Nairo sentenció que la falta de apoyo va más allá de temas políticos o dirigenciales, más bien admitió que tanto los deportistas como las empresas deben dar una mano para la proyección de nuevos talentos.

“Cada uno de nosotros intentamos hacer algo para promoverlos, guiarlos y empujarlos. De hecho, hoy entrené con los muchachos de la Selección Boyacá, el Team Boyacá. Trato de, cuando puedo, darles un poco de mi aprendizaje y con ello impulsarlos a que vayan adelante”, dijo.

Y cerró al respecto: “Estos son temas políticos también, porque a través de políticas públicas debería haber algo, pero lamentablemente no vemos mejoría en el ciclismo, sino todo lo contrario. No quiero echarme enemigos políticos, directivos, ni nada, porque estoy cansado. Quiero realmente invitar a las empresas a que seamos solidarios e impulsemos el deporte, porque es de las pocas alegrías que surgen en nuestra Colombia”.

Victorias del ciclismo colombiano en el pasado: “Ahora soy un poco más consciente de lo que sucedía. Sabía que siempre era importante cualquier buen resultado. Siempre he dado todo de mí para representar al país. Ahora que han pasado unos años y que los colombianos no hemos estado cerca al podio, es un poco regresar atrás y pensar en lo importante que ha sido esto que hemos hecho”.

El prime de Nairo Quintana: “Del 2013 al 2017 estuve muy bien, esos fueron los años más brillantes. No sé si me equivoco, pero en el 2016 solo en una carrera no hice podio, de resto estuve ahí. Hoy pensar en eso es maravilloso y a veces da tristeza, que aunque sigues mejorando y dando más esfuerzo, pues no estamos tan cerca como antes”.

Nairo del 2016 o el Pogacar actual: “Son tiempos y épocas diferentes. En ese momento peleábamos con los mejores, que estaban muy fuertes y a su máximo nivel. Es como comparar la época de la Selección del Pibe y compañía con la de Falcao y la de ahora. Son momentos diferentes, unos brillaron un poco más que otros, pero se tiene que comprar en épocas”.

El retiro aún no está en los planes: “Seguiré año a año. El equipo me ha dado un gran respaldo, he tenido un buen liderazgo dentro del equipo estos años. Somos demasiado egoístas y eufóricos, entonces si no ganas ya no sirves. En estos años de carrera he adquirido un conocimiento importante y así se lo traslado a los jóvenes. Claro que quiero ganar, estoy en buen nivel, pero también quiero disfrutar y compartir mi conocimiento. Voy año a año, ese anuncio que surgió se malinterpretó. Hasta que no salga de mi boca la fecha del retiro, no será verdadero, asi que vamos a esperar y pronto les comentaré cómo me voy sintiendo y si tengo ganas de seguir o de descansar”.