Medellín confirma que Washington Aguerre sí podría irse a Peñarol, pero confía en su permanencia

Washington Aguerre, portero uruguayo del Medellín. (Photo by Daniel Garzon Herazo/NurPhoto via Getty Images)

Federico Spada, gerente deportivo del Medellín, se refirió, en diálogo con El VBar de Caracol Radio, a las declaraciones del presidente de Peñarol, quien aseguró que el portero Washington Aguerre le manifestó su deseo de querer volver al club uruguayo. Spada dio claridad a esta situación y a la de otros jugadores.

¿Qué dijo sobre Washington Aguerre?

“La situación empieza en diciembre del año pasado, mejor dicho desde septiembre-octubre, nosotros estábamos haciendo seguimiento a Washi, a comienzos de la temporada empezamos a hablar con el empresario, Rafa, un amigo, el asesor del Grupo Pachuca, empezaron a hablar con él. En ese momento él había rechazado opciones como Newell’s, San Lorenzo, Barcelona de Ecuador y estaba negociando con Peñarol, nosotros llegamos con una propuesta que, tengo entendido, era el triple de lo que ofrecía Peñarol en ese momento”, comentó inicialmente.

Y añadió: “obviamente, Washi era un ídolo para la hinchada de Peñarol, era muy querido, había sido elegido el mejor arquero de la Copa Libertadores, la gente quería que se quedara, los directivos de Peñarol hablaron para tener la hinchada del lado de ellos diciendo que era una decisión del jugador, que fue por dinero y nosotros hicimos una operación de un préstamo por un año con una opción de compra por otros dos años, un salario también importante por el jugador. Desde ese momento estamos en una buena relación con Washi y Rafa su representante. Se encuentra muy bien en la ciudad, con la hinchada y con el club. En ningún momento pensamos terminar esa relación de forma anticipada. Esta mañana hablé con Rafa, con Washi antes del entreno y nos manifestaron nuevamente la felicidad que tienen en el club y con el deseo de poder renovar dos años más a final del año, que es nuestra intención”.

¿Cómo podría salir del equipo?

“El jugador tiene una cláusula de salida el 31 de julio y ya después, si nosotros lo compramos, va a tener otra cláusula de salida con un valor más alto”, comentó Spada.

Al respecto, añadió: “Esa es la información de la cláusula (600.000 dólares) de salida y ningún club nos ha contactado, ni ahora ni antes, para poder ejecutar la cláusula”. Y concluyó: “Sí, siempre y cuando el jugador quiera aceptar y firme un contrato de trabajo allá”.

¿Qué le dijo Aguerre al Medellín?

“Él nos manifestó que quiere quedarse, ni hemos entrado en la conversación sobre la cláusula. Hoy, en el fútbol internacional, europeo y sudamericano, muchos jugadores tiene cláusula. Washi no es el único jugador que tiene cláusula. En la conversación mía con el empresario y con Washi, nunca se ha tocado el tema de salida, hay una cláusula, pero depende si el jugador pide salida”.

¿Qué dijo Aguerre sobre las declaraciones de Peñaol?

“Yo le he preguntado y él me comentó que fue el presidente de peñarol el que fue a contactar a Washi, no Washi al presidente de Peñarol. De igual manera, cualquier cosa que Peñarol necesitara, tenía un club y a un empresario, esa fue la respuesta de Washi. Me parece normal que él diga, ‘hablen de mi presente con el Medellín’”.

Finalmente, Spada manifestó que quiere comprar al portero uruguayo y ya se lo hicieron saber. “Nosotros le hicimos saber a Rafa y a Washi que los vamos a comprar. Comprarlo de una era muy difícil, sabemos que a final de año vamos a volver a torneo internacional”. Añadió: “No tenemos ningún Plan B o Plan C por la salida de Washi, porque no tenemos pensada la salida de Washi”.

¿Qué dijo sobre Brayan León?

“Real Salt Lake es un club que lo ha seguido hace muchos meses. Se contactó primero con nosotros que con el jugador, vinieron al Metropolitano en el partido contra Junior de cuadrangulares, se reunieron con nosotros, han seguido haciendo un seguimiento. Están en proceso de documentación para que el jugador vaya a Bogotá al proceso de la Visa en los próximos días”, explicó.

Y añadió: “Es un préstamo que se vuelve obligatorio de acuerdo con algunas condiciones. Él inicialmente va por un préstamo por un año, que se puede volver obligatorio”.

¿Qué dijo sobre el posible regreso de Edwuin Cetré?

“Nosotros estamos en contacto con Edwuin y con el empresario, es una opción muy difícil a nivel económica, Estudiantes ha invertido un dinero en el 50% del jugador y ahora quiere recuperarlo con un préstamo y una compra. Nosotros estamos muy pendientes de lo que pueda pasar con el jugador”, explicó.

Y concluyó sobre los jugadores que necesitan: “Necesitamos hoy dos jugadores por banda derecha, si hay una salida, aparte a la de Brayan, reemplazar a ese jugador. Hoy no hay ninguna salida aparte a la de Brayan”.