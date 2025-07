Hoy en Soatá se le dará el último adiós al joven ciclista César Iván Valderrama

Soatá

En el municipio de Soatá se realizarán hoy las honras fúnebres del joven ciclista César Iván Valderrama Mesa, quien debido a la imprudencia de un conductor perdió la vida cuando adelantaba un entrenamiento.

Según señala César Oswaldo Valderrama, padre de César David, la persona que lo embistió iba ascendiendo por el costado izquierdo de la vía y en una semicurva, en el corredor vial que conduce de Puente Pinzón hacia Soatá, lo cerró y le provocó el accidente.

“Lo que yo evidencié cuando bajé por mi hijo, cuando me llamaron que lo habían accidentado, fue que un carro marca Chevrolet le quitó la vida a mi hijo. Venía subiendo por toda la izquierda en una semicurva y me lo impactó, me lo chocó, me le cerró el paso a mi hijo. En ese momento yo logré ver al conductor del automóvil, en ningún momento se fue. Fue un señor que estuvo alejado, más o menos a media cuadra, no me dio la cara, no me respondió nada, ni me dijo por qué iba por la izquierda, ni por qué había ocasionado el accidente a mi hijo”, declaró César Oswaldo.

César David fue llevado al hospital de Soatá y posteriormente tuvo que ser trasladado al hospital San Rafael de Tunja.

“En Soatá me lo entubaron, le tomaron placas y posteriormente salió de urgencia para el hospital San Rafael de Tunja. Nosotros llegamos hacia las tres de la tarde al hospital San Rafael, donde le colocaron un dren en su cabeza, un dren en el pulmón derecho. Duró desde el sábado en un coma inducido hasta el viernes, más o menos a las 10:14 de la mañana, cuando posteriormente los señores del hospital San Rafael le decretaron a mi hijo muerte cerebral”, añadió Valderrama Sotelo.

César David, de 15 años, era muy querido en el municipio de Soatá. En su hogar era un hijo responsable y soñaba con ser el gran referente del ciclismo boyacense y colombiano.

“César Iván era un hijo ejemplar, un muchacho muy tímido, muy amoroso con su madre, con sus abuelas y sus hermanitas, además era muy obediente. En cuanto a lo deportivo, mi hijo soñaba con una carrera de ciclismo profesional. Él se estaba preparando para una vuelta y llevaba más o menos dos meses preparando su vuelta. Estaba demasiado entregado al ciclismo y por eso estaba entrenando ya que quería triunfar en esa carrera”, indicó César Valderrama, quien además indicó que su hijo iba a estudiar Fisioterapia.

El mensaje de César Oswaldo Valderrama a los conductores es que sean más responsables en las vías.

“A los conductores les pido más responsabilidad en el volante y por favor dejar los celulares aparte cuando estén conduciendo porque el 80% de los accidentes de tránsito ocurren por el bendito teléfono”, agregó.

Las honras fúnebres de César Iván Valderrama Mesa se realizarán este martes 15 de julio a las 2:00 de la tarde en la Catedral Inmaculada Concepción de Soatá.