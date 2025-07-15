“Arancel del 30% tendría impacto negativo en ambas partes”: exnegociador Unión Europea sobre Trump

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En diálogo con La W, Ignacio García Bercero, quien fue negociador de la Unión Europea y fue el responsable de las relaciones comerciales de esta región con Estados Unidos en el primer mandato de Donald Trump, se pronunció en La W acerca de la respuesta de Bruselas al arancel del 30% anunciado por el presidente estadounidense el pasado fin de semana.

Cabe recordar que Bruselas calificó como “inaceptable” esta decisión y presentó una serie de medidas de respuesta por un valor de más de 72.000 millones de euros.

Para García Berceno, esta situación resulta “profundamente insatisfactoria” por cuenta de la “amenaza continua” y la “falta de claridad de lo que Estados Unidos quiere realmente”.

“La Unión Europea tiene que estar preparada para dar una respuesta firme. Evidentemente, si es posible llegar a un acuerdo, mejor, (pues) un arancel del 30% tendría un impacto muy negativo sobre el comercio de ambas partes: la Unión Europea y Estados Unidos”, explicó.

Por eso, para el analista, resulta lógico que la Comisión intente “ver si se puede llegar a una solución negociada”, si bien también consideró necesario que esté preparada en caso de que no se pueda para aplicar medidas de retorsión.

“Debe estar claro que, en caso de que no se pueda llegar a un acuerdo, la Unión Europea está dispuesta a aplicar medidas de retorsión. De momento, está sobre la mesa un paquete de retorsión en torno a los 92 millones de euros y el Consejo tiene que dar su aprobación. Pienso que no hay ninguna duda de que la Comisión no tendrá la aprobación del Consejo (…) esta solo se aplicaría el 6 de agosto si no se ha podido llegar a un acuerdo con Estados Unidos para esa fecha”, explicó el analista sobre lo que puede pasar a continuación.

