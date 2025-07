“Las EPS están violando los derechos humanos de los usuarios”: veedor de salud de Cúcuta

Cúcuta.

Como una grave violación a los derechos humanos fue calificada la atención que están recibiendo los pacientes del sistema de salud en la región, según lo denunció Héctor Solano, representante de los usuarios y veedor de salud.

Solano advirtió que diariamente cientos de personas, incluyendo mujeres embarazadas, adultos mayores y niños de brazos, deben acudir en la madrugada a hospitales, EPS y farmacias en busca de servicios o medicamentos que, en muchos casos, no están disponibles.

“Es triste ver cómo, después de horas de espera, les dicen que no hay servicio o que no hay el medicamento. Aquí ya no se respetan los derechos humanos ni de los niños, ni de los ancianos”, denunció.

El veedor también se refirió a la crítica situación financiera de varias EPS, algunas de las cuales estarían próximas a declararse en quiebra.

Aseguró que mientras los usuarios son trasladados a otras entidades para “fortalecerlas” en número, estas no reciben recursos suficientes para garantizar una atención oportuna y digna.

Frente a este panorama, Solano hizo un llamado a los organismos internacionales para que pongan la lupa sobre la crisis del sistema de salud en Colombia.

Además, señaló que se espera la instalación de una mesa de diálogo con el Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud, con el objetivo de buscar soluciones urgentes a esta problemática que, según advierte, se agrava cada día más.