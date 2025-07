Jherson Mosquera, tras salir del Medellín: “En la final no competimos como debíamos”

Jherson Mosquera no pudo gritar campeón con Independiente Medellín, durante el año que estuvo cedido en la institución antioqueña. Quedó muy cerca del título luego de la final que disputó ante Independiente Santa Fe, siendo titular tanto en la ida como en la vuelta.

En diálogo con El VBar Caracol, el futbolista de 25 años habló de lo que no tuvo el conjunto Poderoso para poder quedarse con el trofeo de la Liga colombiana. “Analizando después de haberla perdido y días después, en la final no competimos como veníamos compitiendo. Nos hicieron goles que no nos hicieron en el torneo, eso también creo que marcó algo muy fuerte dentro del partido que no entendía uno esos goles tan inesperados. No fue que nos haya faltado, sino que nos sucedió”, dijo.

Mosquera, de regreso a Newell’s

El habilidoso lateral derecho aseguró que no continuó en Medellín porque no hubo un acuerdo entre los equipos para un nuevo trato, por lo que regresó a Newell’s, dueño de sus derechos deportivos. Fue titular en el primer juego del cuadro argentino que terminó en victoria ante Independiente Rivadavia.

Respecto a si será tenido en cuenta por el entrenador de la Lepra, Cristian ‘Ogro’ Fabbiani, mencionó: “No he hablado mucho con él, pero lo poco que hablé, la predisposición de él está, de verme jugar, verme integrado al grupo y dependerá de mí si me tendrá en cuenta con base en mi rendimiento también”, comentó.

Finalmente, sobre lo que buscará el conjunto de Rosario para este semestre, dejó claro que será ir por el título. “El proyecto de este semestre se apuntará a estar en finales, acá cualquiera puede salir campeón como se ha demostrado y el grupo tiene ese enfoque de poder meterse en finales y soñar con ser campeón”.