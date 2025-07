Familiares de joven asesinado en las fiestas de Málaga exigen justicia

Bucaramanga

Uver Herney Castro Medina, de 21 años, logró un preacuerdo con la Fiscalía en el que fue condenado a 16 años de prisión.

La sentencia fue aprobada por el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito con funciones de conocimiento de Málaga.

Tras la condena con indignación fue recibida la noticia por parte de la familia de José Luis Peña Alarcón, el joven de 26 años que fue asesinado el 4 de enero de este año cuando se celebraban las ferias y fiestas de Málaga.

Edwar Peña Gaviria, tío de Peña Alarcón, aseguró que el preacuerdo no fue socializado con la familia de la víctima y mediante una apelación van a solicitar que le aumenten la condena a Castro Medina.

Además piden el traslado a otra cárcel, por lo menos de seguridad media.

“Se pactó que él pagaba la mitad de la pena por confesar, pero fuera de eso también exigió que él pagara la pena en Málaga. Donde no hay una cárcel de máxima seguridad, ni siquiera de seguridad media. Él dice que quiere pagar la pena allí porque es víctima de unas amenazas, pero no hay ninguna prueba que lo demuestre”, manifestó el familiar.

También cuestionó la celeridad del proceso judicial, pues manifiesta que hay dos personas más vinculadas en el caso y quedaron en libertad.

“Los otros están vinculados al proceso, pero no hubo ninguna clase de medida de castigo para ellos. La juez en su afán de terminar el proceso no ha dicho nada. Los otros implicados no tenían el puñal, pero sí lo golpearon. Le dieron correa, lo patearon, lo tumbaron para que el otro pudiera apuñalarlo. Entonces esto también genera indignación con nuestra justicia”.

José Luis era el padre de un menor de cinco años y vivía con su pareja sentimental en Floridablanca.

Era oriundo de Villavicencio, Meta, y fue asesinado cuando visitó a un amigo en las ferias y fiestas de Málaga.

Fue golpeado y lesionado cuando se desató una discusión verbal con un grupo de personas.

En un inicio fue atendido en el Hospital García Rovira de Málaga y luego remitido a la Clínica Foscal de Floridablanca donde falleció.