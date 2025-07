¿Cómo acceder a un cupo en la Guardería Nocturna de Ibagué?

Ibagué

La Alcaldía de Ibagué dio apertura al proyecto social de la Guardería Nocturna, una estrategia que tiene como objetivo brindar apoyo a madres y familias en situación de vulnerabilidad, garantizando el cuidado integral y seguro de niños y niñas mientras sus cuidadores trabajan o estudian en horario nocturno, ya sea en empleos formales o actividades informales, especialmente en contextos sin redes de apoyo.

“Estamos muy felices porque esta, más que una estrategia, es la manera de amar y arropar a nuestros niños y niñas ibaguereños, y a esos padres y madres que salen todas las noches a buscar el sustento, pero dejan el corazón en sus hogares. A ellos, decirles que todavía hay tiempo para que inscriban a sus hijos en este espacio gratuito”, indició la mandataria de los ibaguereños.

¿Cómo acceder a un cupo en la Guardería Nocturna?

El programa está dirigido a niños y niñas entre los 2 y 11 años de edad, y ofrece atención gratuita con un cupo total para 50 beneficiarios, en un espacio acondicionado para su seguridad, bienestar y desarrollo. La Guardería funciona todos los días de la semana, de domingo a domingo, en horario de 6:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, y los interesados podrán solicitar un cupo aquí: https://goo.su/7IwpFg.

“Yo soy enfermera y se me dificulta demasiado con mi niño de 6 años, es muy difícil encontrar quien me lo cuide porque trabajo 12 horas en la noche y me parece maravilloso que ahora va a estar bien cuidado, le van a dar alimento y estar vigilado, eso me da tranquilidad”, indicó Paula Andrea Garzón, madre beneficiaria.

¿Cuáles son los servicios complementarios que presta la Guardería?

Entre los servicios que se prestan, se incluyen alimentación completa (cena caliente y desayuno balanceado), actividades lúdicas y musicalizadas diseñadas para favorecer el descanso y la estimulación positiva.

Asimismo, ruta de transporte sectorizada para garantizar los desplazamientos seguros de los menores, atención en salud básica con servicios de enfermería, orientación psicológica tanto para los beneficiarios y sus cuidadores; y suministro de útiles de aseo personal. El cuidado está a cargo de mujeres con experiencia y formación en primera infancia e infancia.

“Yo trabajo todo el día y en las noches estudio, entonces esta opción me parece maravillosa, en algunos casos mi mamá me podía hacer el favor de cuidarlo, en otros momentos me tocaba pedirle permiso al profesor para poder llevarlo a clase, pero no me podía concentrar, era muy complejo. Ahora, en este entorno tan agradable y seguro, me da tranquilidad para mi niño”, narró Heidy Serna, mamá beneficiaria.

Esta iniciativa ubicada estratégicamente en el barrio La Macarena de la comuna 10, cuenta con más de 10 cámaras de videovigilancia distribuidas en todo el espacio, con sistema de respaldo para garantizar una supervisión constante y segura, en busca de garantizar los derechos fundamentales de la infancia y convertirse en un soporte real para quienes más lo necesitan, ofreciendo una mayor ttranquilidad a las familias mientras sus hijos e hijas permanecen protegidos, acompañados y atendidos con calidad y calidez.