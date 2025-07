Rodrigo De Paul confiesa su admiración por un futbolista colombiano: “Una elegancia increíble”

Rodrigo De Paul, volante campeón del mundo con la selección Argentina y actualmente en el Atlético de Madrid, dialogó con Quique Wolff en el programa Simplemente Fútbol, donde contó algunos detalles de su trayectoria deportiva, de sus inicios y de algunos de sus jugadores admirados.

Según confesó el volante de 31 años, uno de sus jugadores predilectos era un colombiano, con quien pudo coincidir durante sus inicios en Racing de Avellaneda. De Paul defendió a La Academia en dos periodos, entre 2012 y 2014, y luego entre el 2015 y el 2016.

¿Cuál jugador colombiano admiraba De Paul?

Según comentó en el programa, Rodrido De Paul disfrutaba de ver entrenar y compartir equipo con Giovanni Moreno, volante antioqueño quien tuvo un paso por la Selección Colombia. Gio fue considerado, incluso, como el mejor jugador del fútbol argentino, título que le dio el mismísimo Juan Román Riquelme.

“Si me preguntas por quién tenía una devoción, era por Riquelme, quizás por mi posición cuando era chico. Después, cuando entrené con él, a mí Gio Moreno me parecía una calidad, dos metros de una elegancia increíble”, reveló el jugador argentino.

¿Cómo le fue a Gio Moreno en Racing?

Giovanni Moreno estuvo vinculado en Racing entre 2010 y 2012, tiempo suficiente para robarse grandes elogios de los principales referentes del fútbol argentino. El antioqueño no logró títulos en dicho país y sorprendió al decidir marcharse a China, donde estuvo con el Shanghái Shenhua entre el 2012 y el 2021. En 2022 volvió a Colombia, donde tuvo un paso fugaz por Nacional, coronándose campeón.

Recientemente el jugador recordó su paso fallido al Medellín, en medio de una entrevista con Win Sports, tras su inesperada salida del equipo Verdolaga: “Yo estaba con mucha rabia en el momento. La gente me decía que no tenían la culpa de que los directivos no me quisieran, ni que me sacaran así, entonces que no les hiciera eso. Yo dije: ‘Pero es que les vine a jugar gratis, salimos campeones, ¿Cómo me van a hacer eso?’. Tenía mucha rabia en el momento".

“Ya cuando uno está más calmado y piensa, creo que hay jugadores que son insignias. Creo que nadie vería a Mao (Molina) o a Choronta (Restrepo) con la camiseta de Nacional. Lo hice en un momento de rabia, pero respetando a la gente del Medellín, que me dio su cariño y que me quería en su equipo, pero hay jugadores que son de un solo equipo”, concluyó.