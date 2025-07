Denuncian actos de retención y tortura en zona rural de El Zulia

Cúcuta

La comunidad en el municipio de El Zulia ha manifestado su preocupación por una situación que se habría presentado hace algunos días en su zona rural, en la que un joven campesino al parecer fue detenido y torturado por integrantes de un grupo armado desconocido.

Varios hombres habrían llegado hasta su vivienda ubicada en la vereda cerro González y bajo amenaza lo obligaron a irse con ellos.

“El día martes en horas de la tarde, cerca de las 4 de la tarde, cerca de la población, hombres fuertemente armados, no identificados, llegaron hasta el lugar de una vivienda de una familia campesina, hicieron salir un joven campesino de la zona, el cual se lo llevan con un rumbo desconocido, transcurrido el episodio, la comunidad se alerta, las juntas comunales se activan con los protocolos y mecanismos, y luego de cuatro horas de búsqueda, se logró identificar al joven perdido, desorientado, había sido fuertemente golpeado, aparte de eso, sufrió una situación que hoy lo tiene en un centro de salud. Es una situación muy preocupante” dijo a Caracol Radio un defensor de Derechos Humanos del departamento.

Además, denuncian que posterior a este hecho esas personas han estado haciendo presencia en la zona y a pesar de los controles realizados por las autoridades no han sido identificadas.

“El miércoles, nuevamente, sobre las horas de la mañana, ya no eran cuatro, sino ocho hombres que estaban merodeando el casco o la población cercana a Cerro González. Lo que más nos genera preocupación a las comunidades y a las organizaciones, es que a pocos minutos, más o menos a 30 minutos de donde ocurrieron los hechos, el Ejército Nacional estaba y no se dio cuenta de nada, para entrar a Cerro González es una sola entrada principal, los campesinos ese día fueron requisados, se les pidieron antecedentes, fueron retenidos por varios momentos por el Ejército, pero lo más extraño es que los hombres que cometieron esta acción de tortura, de amenazas, que hoy tiene a más de cinco familias desplazadas de la vereda, no se dieron cuenta de lo ocurrido” puntualizó.

Extienden un llamado a las diferentes autoridades locales y departamentales, además a los organismos internacionales para que brinden el respectivo acompañamiento a las comunidades y eviten nuevas confrontaciones entre actores armados en la zona.

“Esto implica que se estaría gestando un nuevo ingreso de otro grupo armado en una zona metropolitana de Cúcuta. Esto es un llamado que estamos haciendo, las familias, las que ya han salido del territorio porque tuvieron que abandonar la zona por su vida, por su seguridad, están preocupados junto a otras familias que quedan allá, hacemos un llamado al Ministerio Público, a la Defensoría, al CICR, a la Personería Municipal, para que sean ellos quienes garanticen los derechos de las comunidades campesinas y al mismo Gobierno Nacional, que es importante que se esclarezcan estas situaciones, que no queremos vivir hechos de hace 25 años en nuestros territorios rurales, en especial lo que se está viviendo en El Zulia” finalizó.

Esto se suma a las graves denuncias que también han sido atendidas por algunas organizaciones sociales del departamento, de la presunta presencia de helicópteros en este municipio que al parecer estarían transportando a presuntos integrantes de las disidencias armadas, y las amenazas por Whatsapp a integrantes de las Juntas de Acción Comunal por parte de personas que se identifican como “FEBMM”.