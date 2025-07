Artefactos sospechosos generan temor en Convención desde hace ocho días

Cúcuta

Han pasado ocho días desde que unos elementos sospechosos fueron dejados muy cerca a las instalaciones de la Policía Nacional en el municipio de Convención, y desde entonces los habitantes de la zona denuncian que no han recibido ningún tipo de atención.

Crece la preocupación de la comunidad, ya que el área tuvo que ser acordonada por los mismos vecinos y las autoridades siguen responsabilizándose entre ellas.

“Para sorpresa de la comunidad y tras todos los llamados que hemos hecho desde esta oficina del Ministerio Público, desde la Administración Municipal, al Ejército, a la Policía, a las entidades del orden departamental y nacional, hasta el momento, ni siquiera se había acordonado el área, ninguna autoridad ha llegado hasta el lugar, que está a escasos 50 metros de la estación de Policía. Una preocupación constante la situación de inseguridad del municipio, imagínense ustedes, una situación que se presenta a una cuadra de la Policía y no se ha podido solucionar, ahora ustedes se imaginan lo que pasa en los corregimientos” dijo a Caracol Radio Jonny Quintero, personero de Convención.

No se ha logrado identificar la responsabilidad de estos elementos, pero fueron abandonados el mismo dí que se generaron varias acciones por parte del ELN en conmemoración de un aniversario del grupo armado, por lo que piden que las autoridades se encarguen de atender esta situación que tiene en zozobra a la ciudadanía.

“La respuesta es que hay que esperar, que no tienen el grupo, que le corresponde a la Policía, que la Policía no tiene los elementos, que el Ejército no puede entrar al casco urbano, y en esas excusas se han mantenido en el transcurso de estos ocho días. La comunidad se encuentra lógicamente preocupada ante esta situación de inseguridad, porque lo que esperan es que por lo menos en el casco urbano puedan tener tranquilidad y esto no es así” puntualizó el personero.

Esperan que con este nuevo llamado de atención se genere una reacción de las autoridades y estos elementos sean verificados y retirados de este lugar.