“Me hicieron la amenaza que me iban a echar ácido”: exreina denuncia acoso cibernético en Cartagena

Cartagena

Krys Valery Díaz, princesa del Reinado de Independencia 2023 en Cartagena, denunció acoso cibernético a través de la plataforma TikTok.

En diálogo con Caracol Radio, la exreina y actual creadora de contenido, aseguró que desde una cuenta falsa de esa red social le escribieron mientras realizaba una transmisión en vivo con mensajes intimidantes asociados con su vida privada y sexualidad.

“Varios perfiles falsos me escribían cosas de mi vida personal, datos de mi familia, de mi cuerpo, de donde estudio. Me hicieron la amenaza que me iban a echar ácido, que me iban a dañar la cara y que sabían dónde vivo. Mis seguidores en la misma transmisión me dijeron oye eso es delicado o sea ponle ojo a eso, eso es alguien que te conoce”, expresó Krys Díaz.

La exreina radicó la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y actualmente recibe apoyo por parte del Distrito a través de la Oficina de la Mujer de la Secretaría de Desarrollo Social y la Policía Metropolitana.

“El caso se volvió viral. El Distrito específicamente el área de Secretaría de Interior con el doctor Bruno Hernández, me hicieron el debido acompañamiento, la asesoría de lo que podía hacer en este caso y fui ayer en la mañana a hacer la denuncia formalmente. Ya están las autoridades competentes encargadas del caso, me he sentido muy respaldada tengo el apoyo de la patrulla púrpura y me brindaron amparo policial, entonces voy a tener policías frecuentando mi vivienda”, contó.

La creadora de contenido y modelo hizo un llamado a la ciudadanía a frenar el acoso cibernético, conducta que cada día va en aumento gracias al auge de las diferentes redes sociales. De igual forma, instó a todas las personas a no revelar datos de su vida personal en las plataformas.

“Yo soy una persona bastante entregada a Dios, yo les recomiendo que busquemos de Dios, estos no son ni siquiera chistes enfoquémonos en nuestras vidas, no dañar a los demás, eso habla más de lo que tenemos en nuestro corazón. La invitación también es a que no revelen casos de su vida personal, no sabemos quién está detrás de estas pantallas el que tú menos crees quiere hacerte daño”, puntualizó Krys.