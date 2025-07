‘No nos van a callar’: Esteban Restrepo denuncia presunta persecución política en su contra

A través de un video publicado en sus redes sociales, Esteban Restrepo, actualmente asesor del presidente de Ecopetrol, denunció que hay una supuesta persecución política en su contra para presionar decisiones judiciales.

En un derecho de petición enviado por Restrepo a la Fiscalía General, con el fin de conocer los procesos que están en su contra, aseguró que por el momento tiene dos procesos penales a raíz de una denuncia por el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

“Fabrican historias, citan “fuentes” que nadie conoce y con eso presionan a la Fiscalía. Es un método sistemático: publican, siembran, presionan. Un linchamiento mediático planificado“, afirmó Restrepo.

Además, advirtió que no solo el está involucrado en esta posible persecución, sino que hay personas allegadas a él que están siendo afectadas por este ‘método sistemático’.

“Ahora no solo me persiguen a mi, sino que van detrás de personas inocentes, trabajadores que no tienen nada que ver con la política. El único pecado es que me conocen a mí”, dijo el exfuncionario.

Finalmente, Restrepo le solicita a la Fiscalía General y a la seccional de Medellín que investiguen sobre esta supuesta persecución política, que según el, es con el fin de presionar decisiones judiciales.

“No se presten para este show jurídico que solo busca asesinar moralmente a quienes piensan distinto. Podrán tener dinero, influencias y medios, pero no nos van a quebrar”, concluyó Restrepo.