Foro de la OCDE: alcaldes de Colombia, comprometidos con el desarrollo de ciudades biodiversas

Los retos y la preservación de la naturaleza fueron los temas clave que abordaron los alcaldes de Barranquilla, Bogotá y Cali durante el foro ‘Ciudades Biodiversas: desde las voces de los alcaldes’, llevado a cabo en el Foro Mundial de Desarrollo Local de la OCDE, que se realiza en la capital del Atlántico.

Alejandro Char, alcalde de Barranquilla; Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá y Diego Fernando Hau, secretario de Ambiente de Cali, dieron a conocer los desafíos y avances que han implementado en cada uno de sus territorios para dirigir ciudades con enfoque verde.

Biodiversidad en Barranquilla

Char destacó proyectos de recuperación ambiental en la ciudad, como la rehabilitación de la Ciénaga de Mallorquín y la transformación de la playa de Puerto Mocho, como ejemplos de cómo la infraestructura puede convivir con la protección de los ecosistemas.

“Disfrutamos de esto y hemos entendido de que en verdad esta industria de la biodiversidad, esto de construir ciudades alrededor de los biodiversos, significa que vale la pena. Resulta que el Ecoparque Mallorquín de Barranquilla es el único que está enlazado con los 500 parques de birdwatching, de avistamiento de aves que tiene Estados Unidos. El único parque que está por fuera de Estados Unidos es el Ecoparque Mallorquín”, explicó el mandatario de los barranquilleros.

El alcalde también destacó que el Grupo Argos regaló un estudio de silvicultura. “Nos entregaron 14 especies que Barranquilla debe sembrar en sus suelos. Nos fuimos para Pendales, en el departamento de Bolívar, compramos un espacio muy grande, un reservorio de agua, y hemos sembrado 200 mil árboles adultos en Barranquilla”.

Expansión ambiental

A su turno, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, advirtió sobre los riesgos que enfrentan las ciudades al expandirse sin planificación ambiental. Señaló que muchas zonas urbanas están creciendo sobre fuentes hídricas y áreas de protección ecológica, lo que obliga a replantear el modelo de desarrollo urbano para preservar la estructura ecológica principal.

“Y es cómo ocupamos el territorio, cómo organizamos el desarrollo urbano, es muy importante. En nuestro país hay una discusión sobre eso muy compleja porque se dice, por ejemplo, que la ciudad no siga creciendo, que no se puede crecer, y entonces uno se pregunta ¿Podemos controlar eso o podemos organizarlo y liderarlo? Esa es una discusión que hay que dar. Cuando no se permite un crecimiento organizado, liderado por el Estado, se desarrolla de manera insostenible el territorio”, explicó Galán.

El alcalde de Bogotá enfatizó en que “en Bogotá ustedes miran los mapas de los últimos 30 años, Ciudad Bolívar, Usme, Bosa, cómo se han desarrollado los bordes urbanos de manera insostenible, es una discusión que tenemos que dar porque nos dicen no, Lagos de Torca en el norte no deberíamos permitir que eso se desarrolle y entonces ¿Dónde va a vivir la gente que necesita vivienda? ¿Dónde vamos a garantizar también eso? Es una discusión que se conecta con la discusión de la biodiversidad porque es si desarrollamos bien las ciudades vamos a hacerlo acorde precisamente con la biodiversidad”, indicó.

Por su parte, el secretario de Ambiente de Cali, Diego Fernando Hau, se refirió a la COP16 de Biodiversidad, que se desarrolló en ese territorio, el funcionario argumentó que “nos obligó a hablar el mismo lenguaje entre todas las secretarías. Lo ambiental no es solo un tema ecológico, sino económico y social”.

El foro de alcaldes fue moderado por Emil Rodríguez, director de Desarrollo Urbano de la CAF.