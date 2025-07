Supersalud coincide con la Contraloría y exige a las EPS mayor control y auditoría en las cuentas

En una reunión entre la Superintendencia de Salud y 27 EPS, convocadas por el ente de control para trabajar conjuntamente en el mejoramiento del acceso a tecnologías en salud, el Superintendente Giovanny Rubiano hizo un llamado de atención frente a lo revelado por la Contraloría sobre las millonarias deudas de las EPS a hospitales y clínicas.

Coincide con la Contraloría en que las condiciones financieras del sistema de salud son estructurales y exigió a las EPS en que se deben intensificar los controles en la radicación de facturas y la atención en salud.

“Tenemos que intensificar y fortalecer los controles, no solamente de la prestación, desde la misma radicación de las facturas, lo que se radica es lo que se prestó. No puede seguir el proceso sin antes no haberlo verificado y auditado. Revisemos si la cuestión es de falta de recursos o de falta de control en la ejecución de los recursos. Miren, para problemas duros, soluciones duras”, dijo el Superintendente Rubiano en medio de la reunión.

Así mismo, aseguró qué el gobierno ha elegido intervenir para administrar y no para liquidar, ya que lo que se busca es evitar la quiebra de EPS.

“Aquí no puede venir alguien a decir que eso toca inyectar los recursos al sistema como la gran solución y ya. Tenemos que buscar eficiencia administrativa, pero que impacte la gestión en salud de los usuarios”, agregó Rubiano.

Adicionalmente señaló que el informe de la Contraloría habla de una gran preocupación, ya que esto influye sobre los demás factores de intervención en el sector.

“Por supuesto, si hay problemas financieros, lógicamente tendremos problemas con pagos a proveedores, con pagos a gestores, médicos, enfermeras, instituciones, y eso a su vez genera como consecuencia una falla o una afectación en el servicio”, dijo el Superintendente .