Manuel Caicedo sobre vestir la camiseta de América: “Soy hincha y es una gran responsabilidad”

América estrenará técnico para el segundo semestre del campeonato. Tras la salida de Jorge Da Silva, el club anunció a Diego Raimondi, el entrenador argentino ya ha fichado dos jugadores, uno de ellos es Jhon Murillo, el otro, Manuel Caicedo.

Caicedo es un defensa central de 21 años, proveniente de Internacional de Palmira y que además ya tuvo experiencia internacional, pues jugó en Texas, equipo del fútbol estadounidense. En el primer semestre de la segunda categoría de Colombia disputó un total de 20 partidos y no registró goles, ni asistencias.

El joven futbolista estuvo en diálogo con el Vbar de Caracol Radio y habló sobre su llegada el club Escarlata, además, también mencionó como fue la experiencia de haber jugado en Estados Unidos y finalmente, confesó ser hincha de América de Cali.

Sobre la llegada a América

“Empecé en Inter de Palmira, donde tuve todo el proceso de formación con ellos, luego tuve un pequeño paso por Estados Unidos, en Texas, luego regresé a Inter y gracias a Dios, ahora se da mi llegada al América de Cali”.

La experiencia en el fútbol estadounidense

“Siendo sincero a mi corta edad, con 19 años, no estaba fuerte mentalmente como para estar en una cultura diferente, en un país diferente, donde hay un idiota diferente al nuestro. No estaba preparado para eso y me quedó ese poquito de dar más, igual siempre que jugué lo di todo”.

¿Qué cosas para mejorar?

“Tengo que trabajar aún más porque tengo condiciones, ser más consciente y aprovechar mis cualidades y habilidades que tengo. La parte mental es importante y debo trabajarla”.

¿Qué significa llegar al América para usted?

“Es una linda oportunidad de estar, para mí, en el equipo más grande del país. Soy hincha y es una gran responsabilidad vestir esta camiseta y estoy listo para afrontarlo”.