Fiscalía inició búsqueda de Tatiana Hernández en el mar con equipo de última tecnología

Con un plantón frente al monumento de la Torre del Reloj en Cartagena, los familiares de Tatiana Hernández pidieron por su pronto regreso, tras 85 días de haber desaparecido en extrañas circunstancias.

Acompañados de organizaciones feministas, líderes religiosos y la institucionalidad representada en el Ministerio Público (procuraduría y defensoría del pueblo), allegados a la joven bogotana exhibieron camisetas blancas como un acto simbólico para pedir que le respeten la vida.

En diálogo con Caracol Radio Carlos Hernández, padre de la estudiante, confirmó que la Fiscalía General de la Nación inició una búsqueda en el mar con un equipo de última tecnología, para hallar cualquier evidencia de muerte por inmersión. No obstante, el padre de la desaparecida indicó que es un esfuerzo que no a lugar, porque tiene certeza que su hija no se ahogó y que permanece viva.

“El hermetismo que tiene la fiscalía con nosotros es desde el comienzo, no nos dicen nada, siempre es lo mismo, no hay avances, y todo dicen está como material probatorio. Están haciendo ahorita unas pruebas con un aparato en 3D allá en los espolones. No sé qué estarán mirando allá porque están empecinados en que ella se mandó al agua, pero nosotros sabemos que ella no tenía razones para eso", destacó el progenitor.

Así mismo, el ente acusador se encuentra realizando una serie de entrevistas a las personas cercanas, para continuar el curso de las investigaciones.