¿El personero de Ibagué irrespetó a los concejales?

Ibagué

Una sesión accidentada fue la que se vivió en la mañana del martes 8 de julio en el Concejo de Ibagué durante un debate de control político al que no fue invitado sino citado el personero, Educardo Espinosa.

Tras concederle la palabra, Espinosa hizo una exposición jurídica en la que argumentó que no está en la obligación de asistir cuando es citado, porque la entidad que dirige no es sujeta de control por parte del Concejo.

“A pesar de que en la ley 136 de 1.994 se establece que se puede citar al personero y al contralor, hubo un desarrollo jurisprudencial en el se estableció que eso no era viable, al final en el año 2007 se expidió el acto legislativo 01 en el que se estableció que el control político que ejercen el Congreso, las Asambleas y los Concejos es sobre la estructura de la administración municipal, la Personería no hace parte de la estructura de la administración municipal”, dijo Educardo Espinosa.

La molestia de los concejales

El presidente del Concejo, Camilo Acevedo, en varias oportunidades solicitó al personero, Educardo Espinosa, respeto con la corporación por las explicaciones entregadas sobre si era o no viable la citación.

Pero el punto que rompió la sesión fue cuando Espinosa soltó una frase que fue tomada como una ofensa “Los que somos juiciosos y entendemos la interpretación de las normas tenemos nuestros conceptos y daremos la discusión, yo no necesito que usted me diga que tengo que hacer”.

A partir de ese momento la tranquilidad en el recinto al punto que Acevedo exigió respeto por la corporación “Acá usted y cualquier ciudadano debe venir a respetar”.

Al final concejales como Camilo Tavera exigieron que se detuviera el debate por lo que consideraron un irrespeto, petición que llevó a que se suspendiera del debate que deberá seguir el miércoles 9 de julio a las 2:00 p.m.

Las respuestas de Espinosa

Espinosa resaltó que al interior del recinto del Concejo explicó que iba a responder las preguntas y que siempre que fuera invitado iba a asistir a responder todas las inquietudes que tienen los concejales en respeto a la corporación.

“Se debe hacer la consulta al Departamento Administrativo de la Función Pública, al Consejo de Estado o a quién corresponda para que dirima el tema, si se determina que sí, asistiremos cuando nos citan, si determinan que no, pues no asistiremos”, afirmó Espinosa.

Finalmente, explicó que es un tema de interpretación jurídica “Nosotros tenemos una posición y el concejal Castillo tiene otra, que no se porque no me quiere, siempre que digo algo a él le molesta, pero me toca vivir con eso, no puede hacer más ahí”.