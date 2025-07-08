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Defensa de ‘Papá Pitufo’ tiene lista nueva estrategia para evitar su extradición a Colombia

Juan Pablo Calvás pudo confirmar, de la mano de Vítor Parente Ribeiro, abogado de Diego Marín Buitrago, conocido como ‘Papá Pitufo’, que ya está lista una nueva estrategia para evitar que su cliente sea llevado a Colombia en extradición, así no salga a su favor la solicitud de asilo político que está pendiente por ser resuelta por el Estado portugués.

El abogado Ribeiro señaló que el Tribunal Supremo de Portugal, quien avaló la extradición de ‘Papá Pitufo’ hace algunas semanas, no aceptó los argumentos ni la presentación de pruebas que indicarían la ilegalidad y la violación de los derechos de Diego Marín, quien además es ciudadano europeo, y ante esa situación, se buscará la revocatoria de la extradición llevando el caso ante la Corte Europea de Derechos Humanos.

En ese orden de ideas, en los próximos días se estará presentando el recurso de ‘Papá Pitufo’ ante esta Corte que congelaría el visto bueno dado por el Tribunal Supremo de Portugal, y llevaría entonces a que sea este alto Tribunal, que tiene jurisdicción sobre todos los estados de la Unión Europea, para que se congele la autorización dada por Portugal a la extradición de Marín.

Siendo así, quedaría en manos de la Corte Europea de Derechos Humanos si se autoriza o no la extradición de Diego Marín a Colombia.

Según le explicó el abogado Ribeiro a La W, esta solicitud se hace en el marco de la Ley Europea y teniendo en cuenta que, según ellos, “se le ha violado los derechos fundamentales y los derechos humanos al señor Marín al solicitar esa extradición que estaría yendo en contravía de los derechos que se le deben conceder no solamente a la defensa sino además la protección de su seguridad ante un eventual traslado hacia Colombia”.

Por último, Parente Ribeiro mencionó a esta emisora que su cliente estará a disposición de las autoridades colombianas para colaborar en todo lo que sea necesario, siempre y cuando le garanticen que no tenga que trasladarse a Colombia.

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