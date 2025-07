Trabajadores de Agrosavia denuncian que nuevamente se registran retrasos en el pago de salarios

Tolima

Nuevamente se presentan retrasos en el pago del sueldo a los trabajadores de cada una de las sedes Agrosavia, situación que se viene presentando desde el comienzo del año por los problemas presupuestales que enfrenta la corporación adscrita al Ministerio de Agricultura.

Agrosavia es una entidad pública descentralizada, cuyo propósito es trabajar en la generación del conocimiento científico y el desarrollo tecnológico agropecuario a través de la investigación científica, la adaptación de tecnologías, la transferencia y la asesoría con el fin de mejorar la competitividad de la producción, la sostenibilidad en el uso de los recursos naturales, el fortalecimiento de la capacidad científica y tecnológica de Colombia, además de contribuir a elevar la calidad de vida de la población.

Según Bayardo Parra, integrante de la subdirectiva Nataima de Sinaltracorpoica, el problema se registra por falta de gestión de los directivos de esta corporación porque se han hecho recortes presupuestales, despidos entre otras cosas para poder estabilizar la entidad.

“Estamos atravesando el no pago de nuestros salarios, esta vez nuevamente han intentado culpar al Ministerio de Agricultura, por el no giro de los recursos desde el Ministerio de Hacienda, pero desde el sindicato pensamos que esa excusa no es real”, dijo Parra.

El directivo sindical aseguró que buscan que los trabajadores salgan a protestar, pero cree que es un problema que se presenta por las directivas de Agrosavia “Sus recursos provienen en gran medida del Ministerio de Agricultura, pero hay recursos de proyectos y ahí hay dineros para cancelar la nómina”.

Parra sostuvo que se hicieron ajustes en los que incluso los trabajadores han aportado disminuyendo los costos de funcionamiento trabajando desde la casa entre otras medidas para salvar la entidad, pero los problemas persisten.

“Pensamos que pueden pagar los salarios a través de algunos movimientos administrativos, pero no se hace, mientras tanto seguimos sin salarios en Agrosavia”, resaltó.

En el país agrosavia tiene un número de más de 1.900 trabajadores que esperan que la corporación les cumpla con los puntos pactados para sacar adelante a Agrosavia.