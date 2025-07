Texas: sube a 81 los muertos y más de 40 personas continúan desaparecidas tras inundaciones

Al menos 81 personas han muerto y más de 40 continúan desaparecidas tras las devastadoras inundaciones que azotaron una región montañosa de Texas. Las autoridades estadounidenses alertaron de más lluvias y posibles inundaciones que podrían afectar las operaciones de búsqueda y rescate en la región.

Las lluvias torrenciales devastaron partes del centro de Texas durante el fin de semana y provocaron múltiples emergencias por inundaciones. En las últimas horas las autoridades confirmaron que el número de muertos ascendió a 81.

Entre los fallecidos se encuentran por lo menos 40 adultos y 28 menores, muchos de estos pequeños eran niñas que dormían en un campamento de verano privado cuando comenzó el desastre. Por lo menos la mitad de la cifra de fallecidos no han podido ser identificados.

El gobernador de Texas, Gregg Abbott, aseguró que las operaciones de búsqueda y rescate continúan. Alertó a la comunidad de más inundaciones en las próximas 24 a 48 horas, especialmente en las zonas cercanas al Río Guadalupe.

“Había muchísima gente acampando, no solo niños en campamentos, sino adultos acampando cerca del río, gente en autocaravanas y cosas así”, dijo Abbott. “Hay personas desaparecidas, que no figuran en la lista de desaparecidas confirmadas porque aún no sabemos quiénes son”.

“Si se encuentra en alguna de esas regiones, debe tener en cuenta, por un lado, que se encuentra en una zona ya saturada de agua”, añadió el gobernador. “Pero, por otro lado, cuando baje más agua, podría provocar inundaciones repentinas rápidas. Actualmente, no se espera nada de la magnitud de lo que se vio en Kerrville. Dicho esto, las inundaciones repentinas pueden ocurrir con niveles de agua más bajos que los que se registraron en Kerrville”, dijo Abbot.

En las últimas horas el presidente Donald Trump firmó una declaración de desastre mayor para el condado de Kerr, uno de los más afectados en Texas. Trump aseguró que viajará a la zona afectada posiblemente el viernes para no interrumpir las operaciones de búsqueda y rescate. “Queríamos tomarnos un tiempo. Lo habría hecho hoy, pero solo les estorbaríamos”, dijo Trump.

En el Vaticano, el Papa León XIV. extendió una oración por las víctimas de las inundaciones durante la misa dominical, en particular sobre las niñas que estaban en el campamento de verano cristiano.

“Quisiera expresar mis más sinceras condolencias a todas las familias que han perdido a sus seres queridos, en particular a sus hijas, que se encontraban en un campamento de verano durante el desastre causado por la inundación del río Guadalupe en Texas. Oramos por ellas”, dijo el Papa.