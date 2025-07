Reyes asegura que renuncia de Mauricio Jaramillo deja en crisis al Partido Liberal en el Tolima

Ibagué

El diputado Liberal, Carlos Reyes, aceptó en diálogo con Caracol Radio que la renuncia a esta colectividad por parte de Mauricio Jaramillo deja a este sector político en una profunda crisis.

El asambleísta sostuvo que Jaramillo mantuvo durante cerca de 40 años al Partido Liberal por lo que esperan aún que recapacite y no deje la colectividad en medio de un momento político crítico.

“Muy triste por la renuncia del doctor Mauricio Jaramillo al Partido Liberal, lo que podemos decir que ojalá vuelva a ayudarnos a seguir haciendo grande este partido”, resaltó Reyes.

El asambleísta ratificó que la denuncia de Mauricio Jaramillo tiene toda la razón debido a que el Partido Liberal se aisló de las bases sociales y solo se dedicó a estar en los gobiernos.

“Ese alejamiento ha llevado a que el partido no lidere, no propone reformas sociales, es un partido vagón de cola, la gota que reboso la copa es que no se haya tenido en cuenta la decisión del directorio departamental y municipal para entregar el aval a Gentil Gómez a la Alcaldía de Melgar”, manifestó Reyes.

El diputado a la vez resaltó que el no acatar la decisión del directorio departamental y municipal de Melgar para entregar el aval a Gentil Gómez fue la gota que rebosó el vaso.

¿El Partido Liberal queda en una profunda crisis con la renuncia de Mauricio Jaramillo?

“Yo creo que aquí lo que pasa es que se genera una crisis, pero de las crisis salen las grandes soluciones, a los que queremos seguir luchando por el ideario de Gaitán nos corresponde seguir exigiendo a la dirección nacional respeto. La crisis no es solo en el Tolima, es en todo el país”, resaltó.

Finalmente, aseguró que el directorio departamental debe seguir liderando el partido en el Tolima “Ahí estoy yo, el doctor Casabianca, Gaitán entre otros líderes seguiremos exigiendo a la dirección nacional autonomía y potestades para seguir armando las listas y definiendo el futuro del partido en el Tolima”.