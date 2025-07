María Elvira Salazar sobre carta de Petro a Trump: me alegra que haya entrado en sano juicio

Luego de que se conociera el contenido de la carta enviada por el Presidente Gustavo Petro a Donald Trump en la que aclara que su intención “no fue señalar a nadie de manera personal ni cuestionar sin fundamentos el papel de Estados Unidos” sobre un supuesto golpe de estado en Colombia, la congresista republicana Maria Elvira Salazar reaccionó a la misiva.

“Si el presidente Petro entendió que no procedía acusarnos por nosotros estarle diciendo a él portate bien, no te metas con la Constitución de Colombia, entonces me alegra mucho que el caballero haya entrado en su sano juicio”, dijo Salazar durante una rueda de prensa.

La legisladora también afirmó que “aparentemente Petro no reconoce o no se da cuenta que en este país, hay la Primera Enmienda de la Constitución que dice que uno tiene libertad de expresión para decir lo que piensa políticamente, religiosamente, espiritualmente y físicamente lo que quiera”.

Nuevamente la congresista aseguró que “Petro es una amenaza para la democracia colombiana y es nuestro deber alzar la voz, es un deber moral y político porque hay cientos de votantes e el sur de la Florida que reconocen este mismo peligro”, dijo Salazar.

Cultivos ilícitos y la relación bilateral

La representante también alertó que el Departamento de Estado liderado por Marco Rubio, “está estudiando el aumento exponencial de cultivos ilícitos en Colombia bajo el gobierno de Gustavo Petro”.

La legisladora calificó de pérdida de tiempo el llamado a consultas del presidente Petro a su embajador en Washington DC, afirmó que lo que debe hacer el diplomático es “mantener un diálogo con el Departamento de Estado”.

“Nuevamente el presidente Petro tiene que entender que su comportamiento, no es el comportamiento de un presidente que quiere acercarse a la primera potencia del mundo, para que le de los beneficios arancelarios”, dijo Salazar.

Agregó “me da pena porque a mi me gustaría que el presidente Petro en este ultimo tramo que tiene de presidencia, que entienda que el acercamiento con los Estados Unidos es bueno, y que debe comportarse como los otros presidentes, no solo de este hemisferios como como los de Europa, que quieren tener un puesto en la mesa y ser respetados”.

Los choques por llamada a consultas de embajadores

La representante afirmó también que “siempre voy a alzar la voz cuando se trata de atacar a la constitución o democracia de un país tan importante que ha tenido unas instituciones que tan fuerte durante tantos tantas décadas para que venga ahora un exguerrillero, expandillero y ex ladrón para venir a robarse lo que los colombianos necesitan para seguir adelante, ser feliz tener una economía de mercado, tener libertad y tener progreso”

Sobre la carta enviada por congresistas colombianos al comité de ética del Capitolio, Salazar aseguró que “lo que el Comité de ética investiga es cuando uno comete un delito, cuando uno desfalca, cuando no usa bien los fondos de campaña, cuando uno se enriquece como ocurrió con el hijo del expresidente Biden, utilizando su posición y su tráfico de personas”.

Por el contrario aseguró que en lugar de una reprimenda “ el Comité de ética de los Estados Unidos nos va a felicitar por haber hecho eso y si no lo hacemos en el caso mío, no denunciar los atropellos del del presidente Petro a la Constitución y a la democracia colombiana, si no lo hacemos entonces investigar por no hacer nuestro trabajo”.