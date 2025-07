Legisladores estadounidenses rechazan solicitud de congresistas colombianos que piden investigarlos

La congresista estadounidense María Elvira Salazar respondió a la solicitud hecha por 30 congresistas colombianos a la Comisión de Ética del Congreso de EE.UU. de investigar a Salazar junto a los legisladores republicanos Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez por presuntas “acciones injerencistas en Colombia”.

Salazar asegura que “levantar la voz no es injerencia, es deber moral”.

“Como representante de miles de colombianos-americanos, no me quedaré callada ante un gobierno que destruye la economía, alimenta la violencia política y deja que el narcotráfico se dispare. ¿Injerencia? No. Injerencia es convertir a Colombia en otra Venezuela. La amenaza no somos quienes denunciamos el caos, sino quienes lo provocan”, expresó Salazar.

A esa reacción se sumó Giménez. El legislador republicano respondió en consulta a Caracol Radio sobre la petición de los legisladores colombianos y lo calificó como “un circo mediático”:

“Todo esto es un circo mediático de Gustavo Petro y sus secuaces para distraer al pueblo colombiano de su pésima gestión, corrupción y mal manejo de fondos públicos. Que estos títeres después no se quejen cuando no les otorguen visas para entrar a Estados Unidos. Que vayan de visitas a las dictaduras comunistas de Cuba y Venezuela que tanto defienden”.