Líder comunal de Cúcuta fue obligado a huir tras nuevas amenazas

Cúcuta.

Carlos Celis, líder comunal del barrio Trigal del Norte en Cúcuta, fue nuevamente amenazado y tuvo que abandonar su lugar de residencia.

La situación más reciente ocurrió durante una feria comunitaria, cuando dos hombres armados llegaron al sitio en horas de la noche, obligándolo a salir del evento y resguardarse de inmediato.

“Llegaron a las once y media de la noche. Estaban armados. Me tocó irme de inmediato, no hay garantías”, relató Celis, quien ha sido objeto de intimidaciones reiteradas en los últimos años. La más reciente fue hace mes y medio, a través de un panfleto que le daba 48 horas para abandonar el barrio, bajo amenaza de atentar contra uno de sus hijos.

El líder, reconocido por su trabajo en procesos sociales con jóvenes, adultos mayores y madres cabeza de hogar, asegura que las amenazas podrían estar relacionadas con su lucha contra la drogadicción en la zona. Aunque algunos mensajes han sido atribuidos al Eln, no se ha confirmado la autoría.

Celis señaló que desde hace años ha denunciado esta situación junto a la junta comunal del sector, sin recibir una respuesta efectiva por parte de las autoridades.

“La única presencia que tenemos es la de la patrulla por la vida, pero no hay acompañamiento real del Gobierno Nacional ni de las autoridades locales”, afirmó.

El líder también recordó que otros dirigentes de su sector han sido asesinados o desplazados en circunstancias similares, sin que existan medidas de protección integrales.

“Solo pedimos que nos dejen trabajar con la comunidad. No estamos en contra de nadie, nuestra labor es social y transparente”, puntualizó.