Familiares de militar herido reclaman respuesta a sus superiores

Cúcuta

Los familiares del militar Luis Alejandro Arévalo quien resultó herido en confusos hechos en la Ciudadela Juan Atalaya, en el barrio Antonia Santos.

Aunque se desconocen los hechos en los que terminó gravemente herido el uniformado, pues su familia denuncia que inicialmente no se le informó nada a su señora esposa, sino horas más tarde, las circunstancias que rodearon el hecho son extrañas.

Ariany Ramírez su compañera sentimental dijo a Caracol Radio que “inicialmente me llamaron fue a pedirme datos, insisto en preguntar que había pasado, me dan vueltas, rodeos, no es clara la persona que me llamó un supuesto compañero de él”.

Indicó que le manifestaron que “habían pasado unos hombres en moto y le habían disparado y consecuencia de ello terminó muy mal herido y trasladado a una clínica privada de la ciudad”.

Manifestó que “consecuencia de ello el disparo le causó daños en el pulmón, hígado y tórax y que está en un proceso de cuidados y valoración médica rigurosa, producto de este hecho”.

“La familia solo espera que el pueda contarnos exactamente que fue lo que ocurrió y como sucedieron estos hechos que hoy tienen su vida en peligro” precisó su esposa.

El Ejercito Nacional a través de un comunicado informó que los hechos son materia de investigación por parte de las autoridades competentes.