F1: Calendario de las próximas carreras de la Fórmula 1 en 2025 y dónde ver

TOWCESTER (United Kingdom), 06/07/2025.- Red Bull Racing driver Max Verstappen of Netherlands leads into the first corner of the Formula 1 British Grand Prix at the at the Silverstone Circuit racetrack, Britain, 06 July 2025. (Fórmula Uno, Países Bajos; Holanda, Reino Unido) EFE/EPA/PETER POWELL . / PETER POWELL ( EFE )