ELN impone toque de queda en el Macizo Colombiano en Cauca

Popayán, Cauca

El ELN impuso toque de queda en el Macizo Colombiano en el Cauca. La medida de restricción a la movilidad recae para los municipios de Rosas, La Sierra, La Vega, Sucre, Almaguer, Bolívar, San Sebastián y Santa Rosa, entre las 7:00 de la noche y 6:00 de la mañana del día siguiente.

En un comunicado, esa guerrilla declaró además como “objetivo legítimo” a colaboradores de otros actores armados ilegales como el nuevo frente Andrés Patiño de las disidencias de ‘Iván Mordisco’.

También le exigió a comunidades no acatar el llamado u órdenes por parte de otros grupos ilegales y no caminar por trochas o caminos “los cuales están minados, a lo que no se responderá por quien no acate”.

El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán señaló que “no es posible, ni justificable que un grupo armado que vive de la ilegalidad, amedrente al pueblo caucano. No me temblara la mano, ni dudaremos un segundo, en hacer lo necesario para defender al pueblo”.

El Ejército desplegó en la región, un fuerte componente que involucra comandos especiales y vehículos blindados.