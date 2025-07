Mi banda sonora con Nina Caicedo

Nina Caicedo es una actriz y cantante colombiana nacida en Quibdó, reconocida por su talento en televisión, teatro y cine, así como por su conexión con la música del Pacífico. Ha brillado en series como Enfermeras, La esclava blanca y Distrito salvaje, y ha llevado su versatilidad actoral a escenarios nacionales e internacionales. Heredera del legado musical de su padre, el compositor “Nino Caicedo”, también ha explorado el canto como una forma de expresión cultural, integrando su identidad afrocolombiana en sus proyectos artísticos.

Nina estuvo en los micrófonos de A Vivir Que Son Dos Días relatando su vida a través de sus canciones favoritas.

Track List

Duerme negrito – Mercedes Sosa

Sobre la cima – José Luis Rodríguez

Eres tú – Mocedades

Desapariciones – Rubén Blades

Mi Muchachita – Grupo Guayacán

Try – Nelly Furtado

Mi mamá me ha dicho – El negro y su élite

La quitamarido – Pacífico de Primera (Canta Nina Caicedo)

I wanna dance with somebody – Whitney Houston

Banana boat song – Harry Belafonte

Bomba para afincar – Vico C

Back for good – Take That

Red light special – TLC

La locura automática – La Sect