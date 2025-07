Masiva participación de ciudadanos en la ‘carrera por la vida’ en Armenia

Armenia

En la mañana de este domingo 6 de julio se llevó a cabo la actividad deportiva en el sector de la Avenida Centenario al norte de la ciudad y dentro de la habitual ciclovía por lo que no hubo dificultades de movilidad.

Los participantes con camisetas blancas corrieron cinco kilómetros para llevar un mensaje de sanación para el precandidato Miguel Uribe, pero también de unidad y paz ante los actos de violencia que se han registrado en diferentes regiones del país.

Los ciudadanos que asistieron al evento dieron a conocer que el deporte es una de las actividades más saludables y que en combinación con el mensaje de solidaridad para el país lo hace aún más enriquecedor.

“No estoy de acuerdo con el gobierno que hay ahora y estoy muy triste, muy aburrida por lo que le pasó a Miguel Uribe, entonces nosotros queremos apoyar y estar ahí en la lucha y todo en esta causa y me parece muy bonita que hayan organizado esta marcha como un apoyo para este colombiano que queremos Sí, también una situación muy compleja que se vive en el tema de violencia violencia, sí, pero queremos la paz, ya no más guerra, ya no más muerte ni nada, queremos la paz para todos", destacó una de las participantes de la carrera.

Evidenciaron la angustia que genera la ola de violencia que se vive en el país puesto que regresaron los actos terroristas de grupos guerrilleros que eran recurrentes en años anteriores y por eso el llamado a la paz.

“Me motiva es como mandar un mensaje de que en Colombia somos malos buenos, que definitivamente esos actos nos tienes que unir en son de la de de la paz que Colombia está pasando, digámoslo, en unos momentos muy críticos y que mejor que el deporte para para unir a la gente, mandar un mensaje de paz. Además, también soy educador físico y me gusta", explicó otro de los asistentes.

Destacaron que es hora de que el gobierno nacional tome cartas en el asunto y mitigue cada una de las afectaciones que se han venido registrando hasta tal punto de atentar contra la vida del precandidato Miguel Uribe.

“Es lamentable como colombiano lamento la situación que está viviendo porque pues siento pues que volví pues como a esa época cuando era niño de la época de la violencia que ya incluso no se puede salir ni por carreteras y pero guardo la esperanza de que en un poco tiempo las cosas también. Creo que estamos en un gran país y bueno, esperar que llegue un dirigente que le dé otro rumbo a esta nación, que es una buena nación, gente trabajadora, gente luchadora y que le digo, somos más los buenos en ese país. Esta carrera es un llamado también a la paz, a la solidaridad, la unidad", mencionó otro de los participantes.

La actividad se llevó a cabo desde la zona de Containers City hasta la glorieta de la Ibérica y viceversa, manillas y stickers en las camisetas blancas con el mensaje Fuerza Miguel fueron la constante.