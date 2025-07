Comunidad del barrio Santander en Cúcuta prepara protesta por mal estado de sus vías

Cúcuta

Cansados del mal estado de sus vías y las pocas respuestas por parte de las autoridades competentes, habitantes del barrio Santander en Cúcuta anunciaron protestas.

Son más de 14 meses que la avenida 20 con calle 22 de este barrio se encuentra con estos enormes cráteres, afectando la movilidad por el sector e incluso, provocándose accidentes en la zona.

“Nosotros siempre hemos dicho que esperemos (una solución), pero ya la misma comunidad, cansada, está diciendo que el presidente de la JAC no sirve, que los concejales no funcionan y eso es mentira. Sí se ha hecho mucho, pero como siempre le digo a la comunidad, nosotros no somos los que tomamos la decisión, ni somos los que tenemos el dinero para invertir, entonces no podemos hacer más nada” dijo Edgar Patiño, presidente de la JAC del barrio Santander.

Indicó que ante el agotamiento que tienen, en búsqueda de una solución, sin lograr respuestas, “si la comunidad quiere irse a manifestaciones, quienes salir a cerrar vías y a obstaculizar el paso para exigir un cumplimiento, yo estoy de acuerdo con eso. Ya no paramos más, ya nos cansamos, ya hemos rogado, nos falta es arrodillarnos para que reparen una vía, que por derecho propio, tienen que hacerlo, porque esa es la responsabilidad del municipio”.

Aseguró que, posiblemente, los próximos días se podría estar adelantando la jornada de protesta.