Productos La Sabrosura y SBS Hotel: una receta familiar que impulsó un legado empresarial

Lo que comenzó como una pequeña producción familiar de arequipe en Bogotá, hoy es una empresa consolidada en el corazón de Santander. Se trata de Productos La Sabrosura, fundada por Fredy Perdomo y su esposa en el año 2002, una iniciativa que con el paso del tiempo dio origen también al SBS Hotel, un espacio turístico que refleja el mismo espíritu emprendedor.

Fredy Perdomo recuerda que la idea nació gracias a una receta familiar de su suegra. “El arequipe fue la base de todo. Empezamos en Bogotá haciendo panelitas de leche y arequipe, pero después de cinco años, las condiciones de la ciudad nos llevaron a buscar otro lugar donde crecer”, comentó.

Clientes provenientes de Santander, que distribuían bocadillo en la capital, le recomendaron trasladar la producción a la región. Fue así como en 2007, de la mano de uno de sus contactos comerciales, llegó a Belén, Santander para empezar de nuevo.

Una empresa dulce con raíces fuertes

Desde entonces, Productos La Sabrosura no solo mantuvo su producción de panelitas y arequipe, sino que amplió su portafolio con bocadillo veleño, elaborado con insumos propios. Actualmente, la empresa genera empleo para más de 40 familias de manera directa, y muchas más de forma indirecta.

“Llevamos 18 años en la región. El 20 de julio celebramos ese aniversario con orgullo, porque ha sido un camino lleno de trabajo, pero también de grandes satisfacciones”, afirma Perdomo, quien ha enfocado su empresa en mantener la calidad artesanal de sus productos y fortalecer su vínculo con la región.

Nacimiento de SBS Hotel

Con los frutos del trabajo, Fredy y su esposa decidieron invertir en una pequeña finca para descansar. Sin embargo, al ver el potencial del terreno, ese proyecto familiar terminó convirtiéndose en un nuevo emprendimiento turístico: SBS Hotel siglas que hacen homenaje a Sabrosura.

“El hotel nació sin pensarlo. Compramos un terreno para hacer una casa de descanso, pero luego vimos que era una oportunidad grande de negocio. Hicimos una casa principal, luego una cabaña, después una casa en el árbol, y con el tiempo fuimos creciendo”, cuenta.

Hoy, el SBS Hotel cuenta con 12 habitaciones, 6 cabañas, dos piscinas, una de ellas con capacidad para 200 personas, restaurante, y dos salones para eventos como matrimonios, cumpleaños y celebraciones familiares. El hotel, construido entre 2022 y 2025, está completamente terminado y en funcionamiento.

Una vida entre el campo y la tradición

Según Fredy el cambio para él fue bueno, a diferencia de su esposa que no lo tomó muy ameno. “Ella estaba muy adaptada a la ciudad, a los centros comerciales, al movimiento. Yo soy más de campo, me gusta la naturaleza y la tranquilidad. Al principio fue difícil para ella, pero hoy no cambia esta vida por nada”, asegura Perdomo.

Fredy Perdomo hoy lidera con orgullo dos proyectos que nacieron del esfuerzo, la tradición y el amor por lo propio: Productos La Sabrosura y SBS Hotel. Dos iniciativas que no solo generan empleo, sino que también fortalecen el desarrollo económico y turístico de Belén, Santander, una tierra que, como él mismo dice, “sabe a dulce y a hogar”.