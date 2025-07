Predicciones de julio sobre el amor para cada signo del zodiaco: según el tarot

El mes de julio inicia transitando en el signo de Virgo, lo que significa que estará lleno de energía positiva que abre los caminos especialmente para encontrar la tranquilidad tanto personal como profesional. No obstante, durante su transcurso Urano entrará a Géminis y Mercurio retrógrado en Leo, lo que ocasionará diferente cambio en el ámbito amoroso.

Frente a estos hechos astrológicos, el tarot, la herramienta utilizada por varias personas por tener conexión ancestral y universal, permite que las personas tengan un panorama sobre lo que puede suceder en su vida en diferentes aspectos.

Por esta razón, le indicaremos las predicciones que tiene preparado la astrología en cuanto el amor para el mes de julio.

Predicciones sobre el amor para cada signo del zodiaco en julio

Piscis predicción de amor para julio

Las personas de este signo estarán bastante sensibles, por lo que el Tarot indica que deberán poner límites con su pareja o interés amoroso, puesto que, el amor se puede disfrazar de algo negativo. Intente estar soltero o soltera por su salud mental.

Acuario predicción de amor para julio

Deberán tener paciencia, el amor puede llegar en cualquier momento, puesto que, este mes les permitirá conocer a varias personas, razón por la que podrán fortalecer sus vínculos e iniciar una relación bastante pasional.

Capricornio predicción de amor para julio

Será un mes cargado de pruebas, no le deberán tener miedo al compromiso, incluso tienen que tomar como sea la fuerza para tener más confianza no solo hacia su pareja sino que también de manera personal.

Sagitario predicción de amor para julio

El mes de julio le dará a las personas de Sagitario no solo la oportunidad de conocer nuevos lugares, sino también de conocer personas de sitios cercanos o del exterior. Tienen que estar dispuesto abrir sus sentimientos para así encontrar la persona indicada.

Escorpio predicción de amor para julio

No se conformen con lo que tienen, sepan que siempre tienen que esperar más de la persona con la que salen o el interés amoroso, sin bien están en su zona de confort, tienen que aprender, que no siempre tienen que ser ustedes los que tienen que tomar la iniciativa.

Libra predicción de amor para julio

El tarot indica que durante este mes habrá una sensación de ser más receptivo de lo habitual, además de emanar ternura, estos rasgos permitirán un acercamiento más íntimo y pasional en pareja; por lo que es fundamental aprovechar cada momento. Por otro lado, si se puso fin a una relación recientemente, tenga en cuenta que se presentará un espacio para una reconciliación ágil; se aconseja no volver a cometer los mismos errores para asegurar una relación estable.

Virgo predicción de amor para julio

El tarot asegura que no está pasando por un buen momento a nivel sentimental, en este sentido, se recomienda hacer una retrospectiva para analizar las decisiones tomadas y darse cuenta de que el error puede ser propio. Además, el tarot le depara un mes lleno de diversión, no se cohíba.

Leo predicción de amor para julio

Aunque le gusta estar rodeado de las personas cercanas y de su pareja, últimamente ha carecido del tiempo necesario para disfrutar más de esta compañía; organícese y aproveche cada instante, déjese seducir y goce la experiencia.

Cáncer predicción de amor para julio

En los últimos días, es probable que existan inconvenientes con su pareja, por lo que debe dejar las cosas claras y disfrutar más de la libertad en caso de no tenerla; tenga presente que habrá oportunidades para enamorarse y vivir grandes historias de amor, no se quede en casa.

Géminis predicción de amor para julio

Aquellas dudas que han surgido sobre su pareja se irán aclarando poco a poco, podrá concluir que hay un amor sincero, vívanlo de manera apasionada y romántica. En caso de no tener pareja, habrá varias personas para coquetear, aunque solo se quedará en eso, no hay intención de compromiso, por ahora.

Tauro predicción de amor para julio

Si no tiene pareja, de por hecho que no le faltarán admiradores o admiradoras, en caso de no querer nada serio, es mejor dejarlo claro para que nadie pierda su tiempo, esto lo podría pasar factura en el futuro. Si tiene pareja, aproveche la influencia positiva que tendrá en Venus para avivar la llama de la pasión.

Aries predicción de amor para julio

Es probable que sienta muchos celos durante este mes, algo que hará que surja duda sobre los sentimientos de su pareja; puede estropear una velada romántica o un encuentro, si esto sucede, intente solucionar el problema; confíe plenamente en su pareja, quien de verdad lo quiere y lo valora cómo es.