No hay docentes en la zona de acceso al Catatumbo

Cúcuta

La comunidad educativa del corregimiento de Las Mercedes en el municipio de Sardinata llamó la atención para que el gobierno departamental envíe cinco docentes al colegio Institución Educativa Rural Monseñor Sarmiento Peralta.

Los padres de familia señalaron que en la institución se carece de dos coordinadores y tres docentes para poder cumplir con las instrucciones en algunas asignaturas.

Charles Ramírez vocero de la comunidad dijo a Caracol Radio que " nosotros hemos enviado dos comunicaciones a la secretaría de educación para que por favor nos designen a los profesores. Los niños no tienen nada que hacer en esos espacios donde no hay docentes de ingles, ética y valores y desafortunadamente no hemos tenido respuesta".

Indicó el señor que “al parecer por los decretos de conmoción interior se hicieron unos compromisos pero no se ha podido efectuar la designación, nos preocupa el correr del tiempo y los niños sin ese aprendizaje, por lo menos el de la segunda lengua”.

manifestó que la secretaria de educación departamental tiene conocimiento y que están a la espera de una respuesta frente a lo que esta ocurriendo y donde más de 956 niños están afectados.