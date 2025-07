Luis Díaz y un emotivo mensaje de despedida a Diogo Jota: “Hay gestos que uno nunca olvida”

La relación entre Luis Díaz y Diogo Jota fue muy cercana desde que el colombiano llegó al Liverpool. Este jueves, con la noticia del fallecimiento del portugués en un accidente de tránsito en la provincia de Zaragoza, España, el colombiano quedó devastado y dejó un mensaje en sus redes sociales despidiendo a su compañero y amigo en el Liverpool.

Lucho, entre líneas, recordó al portugués por el gesto que este tuvo con él y su familia, cuando su padre, Mane Díaz, fue secuestrado por la guerrilla durante agosto de 2023. "No tengo palabras… Me duele en el alma. No solo por lo que fue en la cancha, sino por la persona que fue fuera de ella”, se lee inicialmente en la publicación.

“Hay gestos que uno nunca olvida, y Diogo tuvo uno conmigo que me acompañará toda la vida. Mi abrazo está con Rute, sus tres hijos y su familia. Descansen en paz, Diogo y André”, cerró Lucho, dejándole también un mensaje al hermano de Jota, quien se encontraba junto al delantero del Liverpool en el vehículo que terminó incinerado, luego de que se estallara una llanta y esto provocara el accidente.

En desarrollo...