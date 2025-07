Crece el temor en la ciudadanía cucuteña por hurtos de motocicletas

Cúcuta

En la ciudad de Cúcuta crece la preocupación por los recientes casos de hurto de motocicletas que han dejado personas heridas e incluso víctimas mortales.

En el barrio Trigal del Norte y en inmediaciones del Cementerio Central se presentaron estas situaciones que dejaron, que han llevado a que los familiares de las víctimas exijan fortalecimiento de las acciones para frenar este delito.

“Que se haga justicia, que por favor ya hay mucha delincuencia en la ciudad o sea, todos los días asesinatos en la ciudad por lo mismo, atracos, mucha violencia que por favor ya las autoridades hagan algo porque eso no puede seguir así”

Manifiestan su temor por lo que sucede en la capital nortesantandereana donde “estamos pasando por un fenómeno de violencia muy alto donde ya por una moto, por una bicicleta o por cualquier elemento personal que no tenga valor, ya la vida uno ya no vale nada, ya le están quitando la vida. La percepción que se ve en la ciudad de Cúcuta, tristemente en Cúcuta ya usted no puede salir con una moto, a una vuelta, a comer o a hacer cualquier cosa, porque ya usted es un objetivo para la delincuencia común”

Desde la Policía Metropolitana de Cúcuta se vienen desarrollando estrategias en los diferentes barrios con el fin de disminuir este delito.

“Principalmente la modalidad que están empleando estos delincuentes es el halado y el factor de oportunidad, por eso hemos hecho acciones de perifoneo, 120 en los principales barrios donde se ha presentado este tipo de delitos, en Los Motilones, Antonia Santos, Ospina Pérez entre otros, también realizamos la marcación de autopartes, llevamos 330 motocicletas marcadas, hemos hecho intervenciones masivas en las comunas con peritos de la SIJIN para identificar esas motocicletas hurtadas y hemos realizado más de 300 campañas de acciones educativas con el fin de prevenir. Tenemos comercialización de autopartes en el centro de la ciudad, que también hemos hecho diligencias de allanamiento y registro en estos locales comerciales en la búsqueda de estas personas que tercerizan estos elementos y también algunos de ellos son llevadas a zonas como Catatumbo” dijo el coronel Édgar Correa, comandante (e) de la MECUC.