Reforzarán medidas en Montenegro, Quindío para mitigar hechos de homicidio

Armenia

El hecho reciente se registró durante el puente festivo donde dos menores de 15 y 16 años de edad fueron baleados en el barrio Ciudad Alegría del municipio y fallecieron cuando eran trasladados a un centro asistencial.

El secretario de Gobierno de la localidad, Mauricio Cárdenas lamentó la situación y reconoció que es preocupante puesto que se suma al ataque sicarial que dejó cuatro personas heridas donde finalmente una falleció.

A pesar de lo anterior, fue claro que no han sobrepasado los casos de homicidios con respecto al mismo periodo del año anterior por eso buscan determinar medidas preventivas que mitiguen la problemática.

“Se trata de dos menores de edad, uno de 16 y uno de 15 años, que lamentamos el fallecimiento. Y se están haciendo todas las labores, todas las actividades de control para poder determinar las causas y los motivos de este hecho. De igual manera, como autoridades, estamos muy preocupados por la situación, debido a que en las últimas dos semanas se ha generado un cambio en el comportamiento delictivo“, indicó.

Enfatizó que avanzan en las investigaciones para esclarecer este tipo de hechos y dar con los responsables ya que la principal hipótesis estaría relacionada con el tráfico de estupefacientes.

“A pesar que las estadísticas determinan que todavía no estamos superando los hechos del año pasado. Con los dos homicidios de anoche estamos en 11. El año pasado llevábamos 12 a la fecha, pero sí se han incrementado las incursiones y las situaciones de lesiones personales derivadas posiblemente al tráfico de estupefacientes y a la influencia todavía de de estas estructuras locales", afirmó.

¿Qué dijo el coronel de la Policía del Quindío?

Del mismo modo, el coronel Luis Fernando Atuesta comandante de la Policía del departamento se refirió a la problemática que se concentra en Montenegro. Puntualmente con el caso reciente destacó que llama la atención la edad de las víctimas puesto que eran menores y porque al parecer estaría relacionado con el tráfico de estupefacientes.

“Nos llama profundamente la atención eh por la edad de las víctimas, pero segundo, porque muy probablemente de acuerdo a lo que estamos verificando hasta el momento se trata también de hechos que están asociados al microtráfico y lo hemos dicho muchas veces, es que tenemos que nosotros revisar, por supuesto que desde lo policial que tenemos que hacer, pero también desde lo social como los menores están viendo involucrados“, señaló.

Sostuvo que el municipio de Montenegro ha tenido presencia especial de los grupos operativos de la Policía y una comisión de Policía Judicial por eso aspiran a muy pronto dar un resultado contundente en el tema de los homicidios.

Añadió: “Digamos que Montenegro este año ha estado con una tendencia de reducción frente a los homicidios. Hemos tenido dos eventos el fin de semana anterior donde Cuatro personas inicialmente fueron lesionadas y muere una de ellas, una mujer, hechos directamente relacionados al tema del microtráfico y este evento. En Montenegro hemos siempre tenido presencia especial de los grupos operativos de la policía“.

Allí señaló que es crucial trabajar en el tejido social puesto que se evidencia a los menores estar involucrados en hechos delictivos como este caso donde finalmente fallecieron en un ataque sicarial.

“Allí no solamente la alcaldía municipal, sino las diferentes autoridades vienen trabajando, sobre todo en un tema social. Es muy preocupante la situación principalmente de este municipio donde prácticamente más que normalizar el consumo de estupefacientes, se ha normalizado la comercialización del mismo. La policía, por supuesto, no lo va a normalizar, esto nos llama poderosamente la atención y estamos trabajando de manera articulada y conjunta no solamente desde el punto de vista de dar con los responsables, de combatir el delito, sino desde lo social empezar, digamos, a romper esa cadena y evitar que estos jóvenes a muy temprana edad resulten involucrados no solamente en el consumo, sino en la comercialización de estupefacientes“, resaltó.

Reiteró que es preocupante la situación del municipio donde se ha normalizado la comercialización de estupefacientes y fue tajante que desde la Policía trabajan en combatir este delito donde se derivan otros hechos delictivos.

Ya son 92 homicidios en lo corrido de este año en el departamento donde en comparación con el mismo periodo del año anterior el incremento es de 10 casos. Uno de los municipios más afectados es Armenia con 49 casos, nueve más que el año anterior.