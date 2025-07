¿Qué dijeron familiares de cinco de los heridos del accidente del bus que terminó en el río Quindío?

Armenia

Familiares de pacientes heridos en el accidente del bus que se fue al río Quindío en el Valle de Cocora en Salento, Quindío solicitaron al hospital San Juan de Dios de Armenia agilidad en la atención de dos de los lesionados entre ellos un menor de edad que tiene fracturas en sus manos

Diego Alejandro Mingan en diálogo con Caracol radio manifestó que dos de sus familiares de Guacarí valle están hospitalizados en el hospital san juan de dios de Armenia, pero aún no son intervenidos debido a sus lesiones al parecer por falta de insumos, y por eso el llamado.

El familiar también dio a conocer que uno de sus allegados que se movilizada en el bus le contó que el conductor del vehículo se movilizaba a alta velocidad y al parecer discutía con unos motociclistas lo que habría provocado el siniestro vial

Pide atención e intervención a familiares heridos

Fueron cinco personas de mi familia lesionados, pero pues que revisen de una complejidad o atención en este momento, son María Derly Chicaisa de 46 años que pues ella tuvo lesión en ambas rodillas y laceraciones en varias partes del cuerpo. Está a la espera de procedimiento quirúrgico.

Ella está ubicada en el Hospital San Juan de Dios del Quindío, pero la dificultad es que al igual que el niño Santiago Martínez Mingan de 5 añitos, ambos tienen la nueva EPS, sufrieron lesiones.

Santiago por lo menos tiene lesiones en los en ambos brazos. Tiene que hacerle proceso también quirúrgico, lesión también en el tobillo derecho y tienen que hacerle una reconstrucción en el dedito pulgar de la mano izquierda porque también sufrió varias afectaciones.

Pero no ha sido posible que se le haga la cirugía tanto a María Derly como a Santiago en el Hospital San Juan de Dios porque adujeron en el fin de semana que estaban esperando insumos, no tenían insumos para esos procedimientos quirúrgicos, tampoco les dan o le gestionan una remisión hasta su lugar de origen. Estamos ubicados en el centro del departamento del Valle del Cauca, el municipio de Guacari.

Aquí tenemos ir hospitales en municipios como Palmira y Buga que tienen IPS con tercer grado o en tercer nivel de complejidad y que podrían hacer estos procedimientos quirúrgicos o de ser más sencillo en el municipio de Cartago, que está una sede del hospital universitario del Valle, que también cuenta con la disponibilidad para hacer ese tipo de procedimientos, pero que hasta el momento, hasta la fecha, los hechos fueron el domingo 29 de junio, no ha sido posible la realización de estos procedimientos quirúrgicos en el hospital San Juan de Dios a estas dos personas.

Máxime al niño, a Santiago, que tiene 5 añitos y pues les están aplicando medicamentos para el dolor, pero entenderás que es muy poco eficiente, ya que se trata pues de unas fracturas de consideración y pues el dolor es algo intenso pues para ellos.

Se acerca Ana Isabel, que es una otra prima, hija de María Derly, tía de Santiago y le manifiestan pues de que no pueden hacer el procedimiento quirúrgico al niño a Santiago a pesar de que ya le colocaron yeso en los en ambos brazos, porque están esperando que se deshinche.

Entonces, no hay una versión clara y lo preocupante también del caso es que por lo menos al niño, hasta las versiones que hemos podido corroborar directamente en el hospital, no lo estaban atendiendo por el SOA del vehículo.

Se presenta un siniestro, no entendemos y no sabemos hasta el momento si tiene pólizas extracontractuales este vehículo para cubrir pues con todo este tipo por afectaciones que se está haciendo a la integridad y la vida de estas personas y pues efectivamente hay una vulneración.

La denuncia es porque hasta el momento no se le ha realizado ningún procedimiento quirúrgico, no podemos desconocer que le están prestando la atención. Que le están brindando eh el tema de los de la de la anestesia y los medicamentos y demás, pero es insuficiente.

Lo que se requiere es el procedimiento quirúrgico como tal de manera urgente o que en su efecto le den traslado a hasta un centro de atención en salud en el hospital en el departamento del Valle del Cauca que cuente con la complejidad para hacerlo y puede entonces calmar ese dolor intenso que tiene en esos momentos

También pues tenemos la situación de María Joanna Mingan Chicaisa, que es hija de María Eli, pero ella está en la clínica La Sagrada Familia. Ella sufrió varias contusiones y le y estaba pendiente que le hiciera una radiografía en la pierna derecha porque aparentemente había una lesión en la cadera, pero hasta el momento tampoco ha sido posible la valoración oportuna o si es del caso el procedimiento quirúrgico.

Con respecto al tema del conductor del bus, pues me cuenta Juan Pablo que iba también en el en el bus y que milagrosamente pues no sufrió tantas heridas de consideración, pues es una irresponsabilidad del conductor del bus, porque este pues no conoce al parecer la carretera en la que se estaba desplazando, el exceso de velocidad que llevaba este bus, pues dio pie a que efectivamente perdiera el control.

Y no es como la primera hipótesis que se estaba manejando de que el que había sido una falla mecánica, pérdida de los frenos, no, porque varios pasajeros que venían en el bus le hacían mencionan, señor, de que por favor, le bajara la velocidad, porque aparentemente, aparentemente estaba en una competición con unos motociclistas que estaban sobre la vía, entonces pues esto ocasionó la pérdida de control del vehículo.

El conductor del vehículo al ver la situación manifiesta que se le presentaba, dicen los ocupantes del bus, se tiró, se tiró del bus y dejó a Merce de lo que pudiera pasar eh con los pasajeros, esta es responsabilidad del señor, entonces es bastante complejo