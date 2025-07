Mafla contó que los jugadores de Santa Fe quedaron “en deuda” con la hinchada: sorpresiva revelación

Continúan los festejos en Independiente Santa Fe. El cuadro cardenal consiguió su tan anhelada décima estrella, luego de vencer 1-2 al Independiente Medellín en la gran final del primer semestre. Ahora, el grupo está centrado en la Liga-II, la Copa Colombia y, más adelante, la Copa Libertadores.

Christian Mafla, una de las figuras en la consagración capitalina, habló en El VBAR Caracol sobre las dificultades que pasó el equipo a lo largo de estos meses, desde las críticas por la falta de resultados hasta los cambios de entrenadores.

“Creíamos en nosotros mismos y en lo que podíamos lograr. A pesar de que nadie creyera en nosotros, nosotros sí estábamos convencidos de que podíamos ser campeones. Ese fue un punto clave, teníamos un grupo maduro que sabía competir, manejar cada momento y fue un punto que nos jugó a favor”, sentenció.

Y sobre los directores técnicos que pasaron por la institución, dijo: “El profe Peirano dejó una base importante. Creo que hicimos una gran pretemporada, dura, difícil. Él aportó un grano de arena bastante grande para conseguir este título; el profe Pacho (López), con la Pachoneta, que nos dio esa seguidilla de partidos y puntos que nos dejaron cerca para reafirmarnos en los ocho; y el profe Jorge (Bava), que llegó a implementar su modo de juego y terminó de sellar ese equipo que vimos con garra, pundonor y que nunca se daba por vencido”.

Deuda con la hinchada y claves del título

Por otro lado, Christian Mafla contó que a pesar del éxito nacional, hubo un detalle no tan bueno del plantel para con la hinchada: los partidos jugados en condición de local. Y es que el León fue uno de los clubes de peor rendimiento en casa, aunque fue el mejor siendo visitante. Justamente, así fue como ganó el trofeo del semestre.

“Habíamos quedado en deuda con nuestra gente jugando de local. En casa toca hacernos respetar, pero no se nos daban los resultados. Intentábamos, pero no podíamos conseguir sumar de a tres de local. Pero, eso hace parte del fútbol: si en casa no se hacen las cosas, hay que salir a buscarlas afuera. Quedamos en deuda un poco y esperamos que este semestre que viene podamos darles todos esos puntos”, apuntó.

Finalmente, el lateral izquierdo señaló que el “partido clave” para conseguir el título se dio contra Millonarios". Esto reveló: “Yo soy poco de ver noticias, prefiero estar un poco al margen, pero siempre se escapa una que otra cosa que retumba mucho. Nos pasaron todas esas críticas, sabíamos que no éramos favoritos, que éramos los más opcionados a dejar de luchar por esa estrella y nos pasaron un gran video que nos llenó de mucha motivación y eso se vio en el campo”.

