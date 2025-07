Avanzan investigaciones para capturar a responsables de asesinatos de transportadores en Soacha

Cundinamarca

Hay consternación en Soacha por la ola de inseguridad que viven los conductores en el sector de Ciudad Verde. En esta zona de la ciudad predomina el transporte informal de vehículos particulares, los mal llamados ‘piratas’ ya que es de difícil acceso y el transporte formal no llega a ese punto.

El pasado 28 de mayo, se conoció el asesinato de un hombre dentro de su vehículo color rojo. Según versiones preliminares, la víctima era conductor de transporte informal en Ciudad Verde y fue asesinado a disparos por hombres que se movilizaban en motocicletas.

Dentro del vehículo se encontró un panfleto amenazante que decía lo siguiente:

“Este llamado va para todos los transportes privados de Soacha Cundinamarca Ciudad Verde que desde hace tiempo se les viene haciendo un llamado para que apoyen la organización y no han hecho caso. Por eso hemos tomado la decisión de empezar a matar los conductores hasta que no aiga un arreglo con nosotros ya que están trabajando en nuestro sector, donde nosotros somos la ley. Por eso, nadie se mete con ustedes pero desde este momento eh declarado un plan pistola y se levantara en el momento que haiga un arreglo. Los culpables de estos homicidios son por culpa del señor Jairo, el señor Camilo y sus socios. La felicidad y la tranquilidad no tiene precio...”

El panfleto fue firmado por “Los Satanás, Moisés y P”.

Esto alertó a las autoridades del municipio, por lo que la Alcaldía de Soacha, al mando de Julián Sánchez, y del Gaula Nacional fortalecen las investigaciones y las capturas de las personas que están detrás de las extorsiones y amenazas a transportadores.

Asimismo, con el apoyo de la Policía Nacional y de la Dirección Seccional de Fiscalías de Cundinamarca, Soacha tendrá una propia seccional del Gaula Militar y se designará un fiscal especial para los casos de extorsión que se han presentado en la ciudad.

“Aquí tendremos nuestra propia seccional del Gaula. Desde el mes de agosto iniciará su funcionamiento e incrementará sus resultados ante las extorsiones que puedan sufrir comerciantes, transportadores y ciudadanía en general. Estamos uniendo todos los esfuerzos para que este flagelo que se da en todo el país, se mitigue al máximo en nuestra ciudad. No vamos a permitir que estructurar criminales hagan de Soacha su centro de operaciones”, aseguró el alcalde ‘Perico’.

Mientras se abre una seccional de Gaula y se designa un fiscal especial, se desplegarán investigadores y un fiscal especializado para materializar las capturas y judicializar a los responsables de estos delitos.

El director de Gaula, el Coronel Elver Alfonso enfatizó en que “es con la información de la comunidad que logramos grandes resultados. Nuestra línea 165 es un canal abierto para recibir las denuncias y seguro para no comprometer la integridad de quienes se atreven a poner en conocimiento de las autoridades estos crímenes”.

Con investigadores, tecnología y recompensas se trabaja de manera articulada para dar con la captura de los criminales en Soacha.