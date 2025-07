7 jóvenes colombianos, hijos de emprendedores fueron recibidos por la reina Letizia

Bucaramanga

Con el fin de mantener una conversación con los jóvenes y conocer sus aspiraciones universitarias, la reina Letizia de España resaltó su admiración por ellos, ya que, a tan corta edad han puesto en pie una microempresa. Los 7 jóvenes gracias a sus emprendimientos ganaron una beca para hacer sus estudios fuera del país.

Jhoan Sebastián Carreño, joven santandereano, que se encuentra en España en esta visita y dueño del emprendimiento Muñecas Loren, muñecas de trapo personalizadas, detalla:

“La verdad una alegría inmensa, un orgullo para mis padres el hecho de que yo esté aquí y no sólo por mis méritos propios sino por nuestra historia, nuestro emprendimiento, nuestro negocio familiar. Algo que ha surgido de la nada y muy felices ellos también desde allá de ver cómo estoy logrando tantas cosas buenas para mí, para mi futuro".

Los jóvenes ganaron la beca: “Transformando Realidades”, que otorga BBVA y Bancamía con la cual se reconoce a hijos de emprendedores, atendidos con productos de crédito Bancamía.

La reina Letizia destaca que es consciente de los 3 millones de personas, 3 millones de pequeños emprendedores, que viven en los cinco países de América Latina e invita a las empresas a apoyar estas ideas, para que sean llevadas por el mundo.

¿Cuál es la historia del emprendimiento, Muñecas Loren, del santandereano Jhoan Carreño?

Jhoan Sebastián Carreño junto con su familia viven de fabricar muñecas de trapo, este emprendimiento nace a raíz del desempleo de su padre y ante la necesidad de tener un ingreso.

Carreño cuenta cómo inició la idea: " Y es un negocio que tiene una historia muy bonita, porque todo nace a raíz primeramente del desempleo de mi padre. Mi papá pierde el empleo en plena pandemia y en vista de esta necesidad y a esta falta de ingresos, él decide comprar una máquina pequeña de coser familiar.

Resulta que mi madre desde niña siempre tuvo un sueño y era de tener una muñeca de trapo llamadas normalmente como muñecas de trapo. Sólo, que ese sueño nunca lo pudo cumplir porque mi abuela en esos tiempos era difícil la economía, el tema del dinero. En ese momento, no pudo cumplir el sueño, pero esa noche que mi papá compra esa máquina, él me dice hijo, vamos a hacerle una muñeca de tela a su mamá. Y recuerdo esa noche que estábamos los dos. No sabíamos siquiera cómo manejar la máquina, pero buscamos videos en YouTube, tutoriales y entre los dos aprendimos“.

Al conocer su primera muñeca fabricada, toman una foto, la suben a sus redes sociales, donde causó auge el estilo de muñeca y sus conocidos iniciaron a preguntar por ellas, ahí vendieron las tres primeras muñecas, lo que sería el inicio de un nuevo negocio, lleno de éxito para él y sus padres.

Muñecas Loren, se convirtió en una idea de negocio santandereano, que lidera escenarios internacionales, lo que inició como una idea para superar una crisis, ahora es una empresa consolidada que lleva muñecas personalizadas por todo el país.