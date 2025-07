Martes 1 de julio, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El festival de la Quindianidad ‘Patrimonio de Todos’, será el marco que cobijará la celebración este martes 1 de julio, del aniversario 59 de creación del departamento del Quindío.

La jornada que se iniciará a partir de las 9:00 de la mañana con un solemne Te Deum en la catedral Inmaculada Concepción de Armenia y luego una ofrenda floral ante el busto del libertador Simón Bolívar, allí en la plaza principal de Armenia.

Posteriormente se dará inicio a una serie de actividades culturales de diversa índole que durante todo el día martes, al igual que los días miércoles 2 y jueves 3 de julio, se trasladarán a diferentes escenarios, entre los que se incluyen los espacios culturales del Centro Administrativo Departamental, y el Centro Cultural Metropolitano de Convenciones.

Danza de macheteros, el Colectivo del Terremoto, ‘Ponte en mis Zapatos’, cortometrajes, música, reconocimientos y diversas muestras artístico-culturales, harán parte de la agenda prevista desde la secretaría de Cultura del Gobierno departamental.

Esta agenda y los diversos actos a realizarse estarán cobijados por el mensaje de unidad, de trabajo en equipo y de articulación de esfuerzos en pro del departamento

Puente festivo accidentado en las vías del Quindío, cuatro muertos todos en motocicleta y 33 heridos dejaron siniestros viales en Salento, Armenia, Calarcá y Montenegro.

El caso más grave se registró en la vía que comunica a Salento con el Valle de Cocora en el puente Molino donde un bus de turismo se sale de la vía y termina en el río Quindío, el saldo 33 personas heridas todas provenientes de Guacarí en el Valle del Cauca, al parecer fallas mecánicas serían las causad del accidente

Las autoridades hicieron un llamado a las empresas de servicio especial o de turismo para que se realice una revisión de estos automotores ya que es el segundo caso en el último mes donde un autobús se ve involucrado en un accidente de tránsito en las vías del Quindío, el anterior en el puente helicoidal que dejó 10 muertos.

Cuatro muertos dejaron siniestros viales aislados en el puente festivo, tres de ellos en motocicleta, en Armenia, un hombre identificado como Carlos López de 64 años de edad murió luego de chocar con su moto contra una cama baja en la carrera 19 con calle 23 al norte de Armenia.

Mientras que en la vía Montenegro Quimbaya un peatón identificado como como Gilberto Tique de 73 años murió luego de ser arrollado por un vehículo particular

Y en el sector de la Ye en la vía Calarcá, Barcelona, una pareja murió luego de chocar su moto contra un tractocamión, las víctimas fueron identificadas como Lorena Castellanos Vallejo de 24 años de edad y Diego Mauricio Rodríguez Talero de 30 años de edad

Dos siniestros más se registraron en el Quindío en la vía la línea un microbús se incendió por fortuna sin lesionados, y en el sector de la María entre Armenia y Calarcá el choque entre tres vehículos dejo como saldo tres lesionados.

En noticias judiciales, un ataque sicarial anoche dejó como saldo dos menores de edad asesinados en hechos que se presentaron en el barrio Ciudad Alegría del municipio de Montenegro. Este hecho criminal se presenta una semana después de que otro ataque en esa localidad dejara una mujer muerta y otras tres personas heridas.

A la cárcel fue enviado William Fernando Garzón Ospina presunto cabecilla de una banda delincuencial denominada “los chevys” dedicada al hurto de los computadores de vehículos en varias ciudades del país entre ellas Armenia.

En Armenia, la Policía recuperó seis motocicletas hurtadas mediante la modalidad de halado, un menor de 17 años fue aprehendido como líder de la banda que se dedica a este delito

No hay derecho, en el hospital La Misericordia en Calarcá en el Quindío, varios enfermeros y médicos del servicio de urgencias resultaron lesionados por un hombre que los agredió física y verbalmente exigiendo la atención de un herido.

En redes sociales se ha viralizado un video donde se observa a un hombre exaltado agredir al personal médico y asistencial en el área de urgencias del hospital La Misericordia de Calarcá, Quindío.

Los hechos se presentaron el domingo 29 de junio en la madrugada donde al parecer un herido llegó al centro asistencial y en el momento en el que era atendido, otro hombre la emprendió contra el personal lanzando puños y patadas agrediendo a varias de las personas que estaban allí.

En el video se puede observar como el hombre la agrede a enfermeras y médicos, esto a pesar de que se escucha como uno de los testigos grita que pare de agredir porque está en un hospital y el agresor sigue golpeando a varios de las personas y provocando daños en el centro asistencial.

A través de un comunicado, las directivas del hospital rechazaron este tipo de hechos y manifestaron “el domingo 29 de junio, en horas de la madrugada, se presentó una agresión física y verbal contra varios integrantes del equipo médico, incluyendo una colaboradora en estado de embarazo, por parte de un usuario que requería atención médica, además, ocasionó daños a la infraestructura del servicio de urgencias”.

Conocida la situación de agresión y con la ayuda del video, la Policía del municipio de Calarcá está tras la búsqueda del agresor en el hospital La Misericordia de Calarcá, Quindío.

Hasta el 31 de julio quedó establecida la fecha para el pago de impuesto predial por pronto pago en Armenia con descuento del 10%

Recordemos que el descuento por pronto pago en el impuesto predial vencía el viernes 27 de junio siendo el último día hábil del mes, sin embargo, la administración municipal tomó la decisión de ampliar el plazo un mes más.

El secretario de Hacienda de la capital quindiana, Yeison Pérez informó que el alcalde decidió ampliar el plazo hasta el próximo jueves 31 de julio de este año.

El funcionario explicó que la medida se tomó porque el viernes no tenían servicio debido a que era el día del servidor público y también con el comité cívico Predial asumieron compromisos de revisar avalúos antes del vencimiento pronto pago por lo que aún hay pendientes.

Finalmente, el funcionario dio a conocer el proyecto sobre beneficios tributarios transitorios que beneficiará en gran manera al sector de la construcción. Señaló que beneficiará a todo aquel que sea propietario de predio donde en la ciudad hay 174 mil predios a la vigencia 2025.

Fue claro que no todos los artículos aplican para todas las personas puesto que el artículo primero que tiene que ver con la reducción de la tasa de interés moratoria beneficiará a 10.000 contribuyentes que al día de hoy se encuentran en mora.

Según el último reporte del Dane y el análisis del Observatorio Económico de la Secretaría de Hacienda de Armenia, la tasa de desocupación en la ciudad se redujo a un dígito, con una importante disminución para este trimestre de -1.5 %

En el trimestre de marzo a mayo de 2025, Armenia presentó una tasa de desempleo de 9.8%, ubicándose en la posición 13, entre 23 ciudades, y disminuyendo su tasa de desempleo en -1.5 %, comparativamente con 11.4 % en el mismo trimestre de 2024.

En el inicio del segundo semestre académico, más de 33 mil estudiantes de las instituciones educativas oficiales de Armenia regresan hoy martes 1 de julio a clases, con todas las condiciones logísticas y administrativas aseguradas por parte de la Secretaría de Educación Municipal.

Así lo confirmó el secretario de Educación, Antonio José Vélez Melo, quien explicó que durante el receso escolar se adelantaron los procesos de alistamiento institucional, permitiendo iniciar sin contratiempos el nuevo periodo académico. Entre las acciones destacadas, se garantizó la vinculación de docentes y personal administrativo, incluyendo la asignación de 26 nuevas plazas para el nivel preescolar, fortaleciendo así la cobertura y atención a la primera infancia.

Hasta la fecha, 10 proyectos han sido intervenidos por parte de planeación municipal de Armenia con notificación oportuna a los compradores y ciudadanos involucrados, buscando evitar que sean asaltados en su buena fe al adquirir inmuebles en proyectos que no cumplen con sus cronogramas de entrega.

La historia está en el Quindío, donde un cafetero cumplió 100 años de edad, todos dedicados al café donde resalta la importancia de no dejar perder la tradición cafetera.

En el coliseo del colegio Libre de Circasia en el Día Nacional de Cafetero en la fiesta del caficultor entregaron varios reconocimientos a cafeteros destacados de Circasia y Montenegro.

A Jaime Vargas Giraldo, lo homenajearon porque está con cumpliendo 100 años de edad con el reconocimiento al mérito cafetero

Café Quindío abrió su primera tienda en Medellín y continúa con su fuerte expansión en el país. Café Quindío ha proyectado terminar 2025 con 60 tiendas abiertas en el país y de igual manera continuar abriendo en mercados como Medio Oriente.

La Feria Mujeres TIC 2025 concluyó con éxito este fin de semana, el evento registró ventas cercanas a los 320 millones de pesos, atrajo a más de 6.000 visitantes y alcanzó más de 86.000 cuentas en redes sociales, consolidándose como una plataforma clave para el impulso del talento femenino en el Quindío.

El precandidato presencial Felipe Córdoba ratificó desde Armenia que buscarán en marzo del 2026 realizar una consulta entre varios precandidatos para que sean los ciudadanos que definan un candidato único a la presidencia

Laura Ximena Usme del Tolima es la nueva Reina Nacional del Café, elegida y coronada en la noche del domingo 29 de junio en el municipio de Calarcá en el Quindío, representará a Colombia en el Reinado Internacional del Café en Manizales, 2026. La representante por el Quindío, Mariana Vélez fue elegida como virreina.

El centro comercial Portal del Quindío y su aporte a la cultura, y el arte con la escultura Susurro del Ocaso de la artista Viviana Spinosa que rinde homenaje a la palma de cera del Quindío y la reflexión frente a la importancia del árbol nacional

La artista además donó siete millones de pesos a la fundación lazo rosa que trabaja con pacientes y niños diagnosticados con cáncer como parte de su labor social.

En deportes, La joven deportista de bádminton Lucía Barrios, con tan solo 12 años, fue una de las grandes figuras de la selección Colombia en el Torneo Internacional realizado en El Salvador. En su primera salida internacional, la quindiana obtuvo una medalla de oro en dobles femenino Sub-17 y dos medallas de plata en individual femenino y dobles mixto Sub-15

El Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Armenia (Imdera), en su compromiso con el mantenimiento, seguimiento y uso adecuado de los escenarios deportivos mayores de la ciudad, ha invertido este semestre $1.209. millones de pesos de los cuales $812 millones han sido ejecutados en la pista de BMX, la bolera municipal, el parque de BMX Freestyle, estadios y coliseos de la ciudad.

Frente a los escenarios que aún no han sido entregados, como el Complejo Acuático ubicado en el Parque de Recreación, el Imdera aclara que actualmente el municipio no tiene bajo su responsabilidad este espacio, ya que la obra aún no ha sido oficialmente finalizada que se espera sea entregada este miércoles 2 de julio