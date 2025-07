Desplazados del Catatumbo no tienen garantías para conseguir empleo

Cúcuta

Las organizaciones sociales en Norte de Santander están denunciando que no hay garantías de trabajo para desplazados que están saliendo desde la región del Catatumbo.

Carmen García, de la Asociación Madres del Catatumbo, indicó que es compleja la situación que viven actualmente las personas que llegaron desplazadas a Cúcuta y que por seguridad, no pudieron regresar a sus tierras. En esta capital se encuentran a merced de sus familiares y conocidos o realizando algún tipo de trabajo de manera informal.

“Aquí no hay garantías de trabajo. Yo soy la delegada de Justicia Transicional le he pedido al gobernador hacer acuerdos con empresas para que, a madres desplazadas o a jóvenes les puedan dar trabajo, porque nosotros los campesinos no pedimos limosna, nosotros los campesinos sabemos trabajar” dijo García.

Además, denunció que “a nosotros no nos emplean porque somos campesinos, o si tenemos hijos, nos dicen que eran amantes de la guerrilla, porque así nos tratan acá. O peor aún, dicen que nuestros hijos son guerrilleros”.

Fue más allá e indicó que, a personas que lideran organización sociales y trabajan por la defensa de los Derechos Humanos “nos tratan como defensores de la guerrilla y nosotros somos es defensores de un pueblo que no ha tenido oportunidades”.