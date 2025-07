Algunas familias de la tragedia del barrio Cervantes esperan conciliar con la Alcaldía de Manizales

Manizales

El 5 de noviembre del 2011 Manizales amaneció con una tragedia que aún enluta al barrio Cervantes, teniendo en cuenta que 48 personas fallecieron luego de un daño en las tuberías que causó el colapsó de varias viviendas de esta zona.

Desde ese momento las familias iniciaron una demanda con algunos abogados y en el primer periodo de Jorge Rojas, se planteó la posibilidad de conciliar la indemnización entre la Alcaldía y las familias, sin embargo, a pesar de la promesa esto no se cumplió.

Hoy 15 años después algunas familias tienen fallos de primera instancia que les dan la razón, pero se apelaron ante el Consejo de Estado y estás decisiones pueden durar años. Por eso en la actualidad un grupo de por lo menos 40 familias han solicitado de nuevo un proceso conciliatorio con la administración de Jorge Eduardo Rojas.

Hay otro grupo que no quiere conciliar porque su cuantía no es tan alta y no fue a revisión ante el Consejo de Estado, sino ante el tribunal del departamento. Esperan que en cinco meses puedan tener su indemnización

“Sí, realmente el caso nuestro pues en este momento se encuentra en apelación ante el Tribunal y ahora en el mes de septiembre vamos a completar 4 años de la apelación y esperamos pues que en los próximos meses ya se tenga una sentencia definitiva al respecto. Yo represento tres familias y este proceso ahora en el mes de noviembre va a completar 15 años”, informó el abogado Cesar Augusto Botero, representa a tres familias

Por otro lado, el abogado explicó que muchos de los familiares que esperan la indemnización han muerto o se encuentran en estado crítico de salud

El grupo mayoritario de reclamantes, que congrega a familiares de 41 de las 48 víctimas, es el que se encuentra en revisión ante el Consejo de Estado. Recordemos que en lo penal fueron absueltos de toda responsabilidad los ex empleados de Aguas de Manizales Álvaro Andrés Franco, Sebastián Henao y Diana Gómez Zuluaga.