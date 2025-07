Alcalde de Hacarí pide explicaciones al ejército por explosiones en la zona rural

Cúcuta

Luego de fuertes explosiones que se sintieron en la vereda El Valle, corregimiento de Astilleros en el municipio de Hacarí el alcalde de la población Robeiro Muñoz pidió explicaciones a las autoridades militares en la zona.

El mandatario municipal dijo a Caracol Radio que “ante estos hechos desafortunados por estos artefactos que caen en una vereda cerca al casco urbano del municipio de Hacarí, la gente se encuentra preocupada e incomoda porque esto genera una zozobra en la población civil”.

Y agregó “el campesino o propietario de la finca donde cayeron estos explosivos, recibió afectaciones en su terreno. Igualmente es una población no hay presencia de actores armados”.

Indicó que “esto nos causa una preocupación, estamos esperando una respuesta. Hemos llamado al Ejército preguntando por que se realiza el lanzamiento de estos artefactos, donde no hay objetivos claros y no hay respuestas contundentes”.

“La única afectación es a la población civil. El llamado es al rechazo a este tipo de acciones que genera afectaciones a una población que nada tiene que ver con el conflicto armado. El badra 7 asegura que ellos no son los autores de ese lanzamiento. me han enviado otros números para mirar si de otras divisiones, pero no tenemos respuesta” dijo el mandatario municipal.

Hasta el momento no hay una comunicación oficial del Ejército Nacional, por esta situación que denuncia el alcalde.