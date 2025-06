Álvaro Angulo hizo gol y se despachó contra dirigencia de Independiente: “Se rompió una relación”

Álvaro Angulo, lateral izquierdo colombiano que milita en Independiente de Avellaneda desde enero de 2025 procedente de Atlético Nacional, se ha convertido en una pieza fundamental del ‘Rojo’, tras el primer semestre del año, donde su equipo quedó eliminado en la semifinal ante Huracán por penales.

Rendimiento de Álvaro Angulo con Independiente de Avellaneda:

Sumando Copa Sudamericana, Copa Argentina y Liga doméstica, Angulo suma 5 goles en 1.668 minutos en campo, partiendo desde su posición natural como defensor por banda izquierda. A continuación, las estadísticas de Álvaro Angulo con la camiseta roja, únicamente en Liga:

Además, durante el último encuentro de Independiente ante Gimnasia de la Plata por Copa, que finalizó 1-2 a favor del equipo de Avellaneda, el defensor colombiano estuvo presente y marcó el agónico gol de la victoria sobre el final del juego. Así fue la anotación al minuto 89 de Álvaro Angulo:

⚽ ¡Y lo dio vuelta el Rojo! ⚽



✍️ De cabeza, Álvaro Angulo selló el triunfo de @Independiente por 2-1 ante Gimnasia de Mendoza #CopaArgentinaAXIONenergy 🏆🇦🇷#NuestraCopa 🙌 pic.twitter.com/aZoW0CXMFC — Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) June 29, 2025

Álvaro Angulo, enfadado ante los medios tras el gol

Cabe mencionar que Independiente disputó este partido luego de más de un mes sin competir, pues el último enfrentamiento fue la última jornada de Copa Sudamericana ante Club Atlético Nacional Potosí de Bolivia, que terminó 7-0 a favor de los argentinos.

Durante el parón, cobraron fuerza algunos rumores desde Argentina, que alejaban al defensor colombiano del ‘Rojo’. Sin embargo, ninguna de las versiones fue confirmada, o, al menos, confirmada por Álvaro Angulo. Tras la victoria sobre Gimnasia, el defensor reflejó su molestia ante esta situación y declaró:

“Solamente se ha escuchado una versión y nunca buscaron al jugador, cada quien da lo que da su corazón“, inició el jugador.

“Siento que el momento va a llegar. Solamente pienso en Independiente. Decían que no iba a viajar a jugar. Decían que en el entrenamiento no había entrenado, se dicen tantas cosas... y terminé jugando. No puedo confirmar nada. En este momento, estoy en Independiente y lo respeto, pero no puedo decir si me voy o me quedo”, explicó Álvaro Angulo en zona mixta.

Angulo arremetió contra las directivas del club

Tomada de Independiente de Avellaneda oficial. Ampliar

“Molesta porque, cuando hablé con los directivos, se escucharon comentarios que ni siquiera habían salido de mi boca y que la decisión salía del jugador. Siento que desde el club nunca me cuidaron y esa es mi bronca con los directivos. Creo que se rompió una relación donde no supieron manejar las cosas”, sentenció el colombiano.

“No tengo temor de decirlo, tengo mucha bronca con ellos, se lo dije al presidente. Desde que estoy acá, entregué todo por la institución porque sé dónde estoy y cada vez que me toque voy a dar el 100%”, declaró el defensor por izquierda.

“Respeto a los hinchas. Estoy triste por todo lo que se habló en este tiempo. No debería ser así, pero es fútbol y tenemos que acostumbrarnos a ello. Lo voy a hablar en su momento. Hay que pasar la página, estar tranquilo y disfrutar la clasificación con el equipo", finalizó Álvaro Angulo.