Mi Banda sonora con John Camacho

John Camacho, director de Caracol Radio, estuvo en los micrófonos de ‘A Vivir Que Son Dos Días’ en un programa memorable. Camacho compartió con la audiencia su invaluable experiencia y el legado que deja en la radio colombiana.

Reconocido por impulsar transmisiones históricas y gestionar talento de manera excepcional, John Camacho ha dejado una huella imborrable. Si se perdió este emotivo lo invitamos a escuchar esta conversación histórica aquí.

MI BANDA SONORA JOHN CAMACHO

En tu pelo – Javier Solís

El Nazareno – Ismael Rivera

Soy sensacional – Orquesta Harlow

Dónde están los juguetes – Los niños cantores de Prado

El último beso – Alci Acosta

Tú me haces falta - Claudia de Colombia

Nuestro Amor será - Rhapsodia

The game of love – Santana

Wake me up when september ends – Green Day

El amor más grande del planeta – Felipe Peláez

El incomprendido – Ismael Rivera

El gaván restiao – Wilton Gámez

El mulato – Richie Ray

Amigos – Enanitos verdes & Alejandro Lerner