“Afinia se ha convertido en el mayor generador de convulsión social en la ciudad”: Dumek Turbay

El alcalde de Cartagena Dumek Turbay ve con preocupación la poca capacidad operativa de Afinia ante situaciones que si bien son fortuitas continúan dejando muy corta a la compañía para responder ante eventualidades climáticas, muy a pesar de la inversión de la que sacan pecho.

Pero lo que más le llama la atención al mandatario local es que todos los actores energéticos del país opinan y dan conceptos por el tema tarifario y al final no hay nada claro y el costo del servicio sigue siendo elevado.

“Y señalaba que hay una tonelada de información a diario, que va a haber apagón, que la tarifa baja, que el cargo por hurto hay que cobrárselo a los usuarios, que la opción tarifaria, que las pérdidas técnicas, no técnicas. Es decir, en el escenario de consumo de energía para la ciudad, para estar bien, para dormir bien, para que el negocio funcione, para que la industria funcione, para que los hoteles funcionen, es un desastre la información. Nadie sabe cuál es la verdad, quién dice la verdad, si tiene la razón los generadores, si tiene la razón el distribuidor, en este caso Afinia, si tiene la razón la Creg, si tiene la razón el experto, si tiene la razón la autoridad. Y sobre todo en Cartagena lo decía, pues sí, es bien complejo. Cuando tenemos una crisis queremos hablar del tema, pero la autoridad del tema poco le interesa, poco le importa.”

Manifestó que como alcalde de Cartagena le toca dar la cara ante la falta de vocería de la compañía frente a daños en el servicio para evitar mayores problemas de orden público.

“Si la autoridad territorial no le importa a un Ministerio de Minas o a una Superintendencia de Servicio Público, es muy difícil que la autoridad territorial le pueda dar la información a la ciudadanía, porque yo, como lo he dicho, yo no soy de derecha, yo no soy de izquierda, yo soy de resolver problemas, porque para eso estamos, para eso la ciudadanía nos entregó el mandato. Entonces, es muy difícil en todo este berenjenal y locura de información, si las autoridades no hablan contigo, si vienes a Cartagena y poco te importa la autoridad o poco te importa informar, es más difícil que el ciudadano tenga acceso a una información veraz. Si tú me preguntaras hoy qué es lo que va a pasar, yo te diría no tengo ni idea. ¿Por qué? Porque ya no sé a quién creerle.”

Insiste en que la llamada disminución de la tarifa no es tan así al aplicarlo en los bolsillos de los cartageneros.

“La última expresión que tuve cuando dijeron que la tarifa iba a bajar, dije bueno, aquí lo único que puede resolver el problema, la tarifa en el Caribe, después de tanto que se ha dicho y se ha hablado, es un milagro. ¿Por qué? Porque el recibo sigue llegando, la tarifa sigue llegando y el recibo no baja, el costo no baja. Ahora, cada día tenemos más angustia, ya se habla de un aumento de la tarifa. ¿Y quién se afecta más con el aumento de la tarifa? El sector turístico, que es el que le da la mayor cantidad de empleo a Cartagena. Ese es el mayor empleador de la ciudad, del sector turístico, no son los industriales, no son los puertos. Ellos nos ayudan, pero no son los que generan en masa mayor compromiso de mano de obra. ¿Y sabe quién está de segundo? La obra pública.

La batería de obra pública que estamos impulsando es la que nos da la medida de poder tener ingresos y empleo. Entonces, cuando seguimos afectados por el costo de energía, cuando el aumento sigue dándose. Y cuando el anunciado y cacareado descenso en el costo de la energía se volvió una quimera, dime tú cómo está la ciudadanía. ¿Estás harta y aburrida? Y ponlo en la circunstancia de agravarlo. Cuando la autoridad de ramo no habla con las autoridades territoriales, los ignora, no somos nada para ellos. Entonces podemos ayudar mucho con una buena información.”

Destacó que los problemas de Afinia se han convertido en problemas de orden público.

“De Afinia tengo que decirte algo. Afinia se ha convertido en el mayor generador de convulsión social en la ciudad. Si Afinia tiene la decisión de cortarle la energía a un barrio tres días, porque son los distribuidores, porque tienen el mandato de distribuir, pues es una medida que atropella, es una medida que maltrata, es una medida que se lleva por delante la vida de muchos hogares en la ciudad. Afinia no puede creer que estamos contentos. Pues claro que no estamos contentos. Pero fíjate lo que pasa yo no tengo ninguna posibilidad distinta a quejarme como lo estoy haciendo ahora, porque no soy autoridad, porque no tengo ascendencia ni gobernanza sobre ellos. ¿Casi que Afinia puede hacer lo que se le da la gana en la ciudad y nosotros tenemos que acusar golpe, verdad? Entonces, si el estado, en su nivel nacional y en su nivel local puede actuar de la mano para defender al usuario del atropello de una empresa, sería mejor. Pero ni siquiera en ese caso podemos hacerlo. Por eso te digo, la tragedia de nosotros es la peor de las tragedias. Es la peor pesadilla.”