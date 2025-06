Millonaria multa y sanción para Falcao por polémicas declaraciones

La Dimayor publicó este viernes 27 de junio el boletín de sanciones correspondiente al cierre de los cuadrangulares finales de la Liga Colombiana. En él se dio a conocer la sanción que impuso el Comité Disciplinario en contra de Radamel Falcao García, tras sus declaraciones en rueda de prensa contra el VAR y el arbitraje.

Dicha situación se dio al término del clásico ante Independiente Santa Fe, cuando el ‘Tigre’ sentenció ante los medios de comunicación que Millonarios había sido perjudicado a lo largo del campeonato y apuntó directamente contra el VAR.

Sanción que le impuso el Comité Disciplinario de la Dimayor a Falcao

El Comité Disciplinario de la Dimayor castigó a Radamel Falcao García con "con suspensión de cuatro (4) fechas y multa de quince (15) SMLMV equivalentes a veintiún millones trecientos cincuenta y dos mil quinientos pesos ($21.352.500″ por sus declaraciones en contra del arbitraje.

Precisamente el Comité se basó en la siguiente declaración: “Así me den cincuenta mil fechas y no vuelva a jugar nunca en Colombia, pero es que, siempre ante la duda era en contra nuestro y cuando había que revisar nunca revisaban y, que se jodan los del VAR, pero, en Manizales nos robaron dos penales... me hacen el favor, pero nos robaron y todo el torneo ante la duda era en contra de Millonarios. Así no vuelva a jugar en Colombia, no me importa un carajo, pero todo el torneo fue en contra de millonarios”.

Así pues la decisión se basó en el numeral 1 del artículo 72 del CDU de la FCF, el cual reza que será castigado quien “formule declaraciones que comprometan la buena imagen de la FCF, sus afiliados o los afiliados a estos, la DIMAYOR y DIFUTBOL, o que afecten la honra de los miembros del órgano de administración o control de cualquiera de los organismos deportivos”.

Sanción a Millonarios

Millonarios también fue sancionado por el Comité Disciplinario de la Dimayor. El cuadro azul recibió una multa de siete millones ciento diez y siete mil quinientos pesos ($7.117.500) por una “discusión” entre el presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, y tres escoltas de Radamel Falcao García.

Esto fue lo que reportó el comisario de partido: “Al finalizar el primer tiempo en el túnel de acceso al terreno de juego, se presentó una discusión entre los tres escoltas del Jugador Radamel Falcao (Millonarios F.C.), el presidente del Club Independiente Santa Fe Eduardo Méndez y el oficial de seguridad del Club Independiente Santa Fe. Respecto de lo ocurrido pude evidenciar que los escoltas del jugador no contaban la acreditación para movilizarse en esta zona. El incidente generó tensión en la zona, por lo que fue necesaria la intervención del personal de logística y seguridad del estadio para restablecer el orden”.

Así pues, el Comité se percató de una falta descrita en el literal f) del artículo 78 del CDU de la FCF, la cual castiga “al club que no cumpla con las disposiciones establecidas por el organizador del campeonato para el desarrollo de los partidos, protocolos de seguridad e identificación”.