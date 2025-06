Ela Taubert estrena su primer álbum ‘Preguntas a las 11:11’, acompañado de un tour en América Latina

La noche del 14 de noviembre de 2024 marcó un hito inolvidable para el país y para Ela Taubert. La cantautora bogotana fue galardonada con el Latin Grammy a "Mejor Nuevo Artista”, uno de los reconocimientos más codiciados de la Academia Latina de la Grabación.

Gracias a su reconocimiento por el Latin Grammy y las redes sociales, Ela empezó a sonar en diferentes partes del mundo, lo que la llevó a estrenar su primer álbum ‘Preguntas a las 11:11’, un disco que reúne en 16 canciones la exploración del amor, el desamor y el autodescubrimiento.

En diálogo con Lo Más Caracol, Ela habló sobre la lección que le dejó realizar su disco ‘Preguntas a las 11:11’, “algo que me enseñó este álbum fue que muchas de las preguntas no tienen respuestas, en dos años he crecido mucho no solo como artista sino como persona, me ayudó también a no querer saberlo todo”, aseguró la artista.

Tras el lanzamiento de su primer disco, Ela decidió realizar ‘Preguntas a las 11:11 Tour’ por América Latina, una gira que iniciará en Puerto Rico en el mes de agosto y recorrerá varias ciudades Santiago, Buenos Aires, Lima, Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara

Sin embargo, Ela Taubert, también contará con un momento especial, puesto que estará el 29 de noviembre en Bogotá en el Tetro Jorge Eliécer Gaitán en el que público podrá disfrutar de una voz que ha sabido contar y cantar, las preguntas que todos nos hacemos a las 11:11.